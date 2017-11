Séjour de recherche postdoctoral : France – Inde

Annonce

Présentation

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut Français de Pondichéry (IFP) proposent à des postdoctorants ou à de jeunes chercheurs résidant en France, une aide à la mobilité pour réaliser un séjour de recherche de 2 ou 3 mois en Inde.

Seront soutenus des projets de recherche qui s’inscrivent dans la politique scientifique de l’IFP, en synergie avec ses chercheurs ou ses partenaires indiens. Les séjours visant à initier des projets scientifiques collaboratifs avec les partenaires de l’IFP en Inde seront également considérés. Les projets interdisciplinaires sont bienvenus.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité postdoctorale de courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires.

Modalités financières

Une aide financière de 1 500 euros par mois de séjour est attribuée aux lauréats. Elle est destinée à couvrir les frais de transport et de séjour.

Critères d’éligibilité

Nationalité/résidence : Etre ressortissant d’un pays de l’Union européenne et résider en France

Diplôme/statut : Etre postdoctorant en SHS et avoir soutenu sa thèse à partir de 2012. Etre associé à un centre de recherche / laboratoire en France.

Discipline : Etre engagé dans des recherches en sciences humaines et sociales.

Langue : Maîtriser l’anglais.

Obligations des chercheurs accueillis à l’IFP

Les chercheurs en mobilité à l’IFP ont une obligation de résidence en Inde. Pendant leur mobilité ils doivent participer dans la mesure du possible aux activités scientifiques du centre (conférences, colloques, séminaires, etc.) où un espace de travail leur est mis à disposition. Il leur est demandé de remettre un working paper à l’IFP et à la FMSH dans les trois mois suivant la fin de leur séjour.

Dossier de candidature

Les candidats doivent soumettre un formulaire et un dossier scientifique (projet de recherche + annexes) sur une plateforme en ligne. La plateforme en ligne sera accessible à partir du 29 septembre 2017. Les candidatures complètes devront être téléchargées sur la plateforme en ligne

au plus tard le 15 décembre 2017, 17:00 (heure de Paris).

Le formulaire et le dossier scientifique doivent être soumis en français.

Contenu du dossier scientifique

Le projet de recherche : Le projet de recherche (entre 10 000 et 20 000 signes maximum) doit inclure précisément les étapes que le candidat pense accomplir lors de son séjour, le cadre théorique et méthodologique, les partenaires institutionnels concernés par les recherches.

Les annexes :

Une lettre de motivation signée, exposant les raisons du séjour à l’IFP et les partenaires scientifiques intéressant pour le projet de recherche en Inde

Un CV de maximum 2 pages accompagné d’une liste de publications

Une lettre du directeur du laboratoire / centre de recherche auquel le candidat est associé en France

Comment postuler

1. Rendez-vous sur la plateforme http://calls.msh-paris.fr et entrez dans l’espace « Researcher Workspace ».

2. Identifiez-vous si vous avez déjà créé un compte, le cas échéant, créez un compte.

3. Remplissez votre profil puis cliquez sur « create a new application ».

4. Sélectionnez « Programme Atlas outgoing 2018 » puis l’appel spécifique « FMSH-IFP : France > Inde ».

5. Remplissez tous les onglets du formulaire.

6. Dans l’onglet « Documents » téléchargez sous forme d’un document électronique unique au format pdf votre dossier de candidature qui sera composé des pièces suivantes :

Projet de recherche

Lettre de motivation signée

CV de maximum 2 pages et liste des publications

Lettre du directeur du laboratoire / centre de recherche auquel le candidat est associé en France

7. Vous pouvez sauvegarder votre candidature sans la soumettre pour y revenir plus tard, ou la soumettre définitivement. Lorsque vous aurez soumis votre candidature, vous recevrez un email automatique de confirmation. Attention, si votre candidature n’est pas soumise elle ne sera pas étudiée. Les dossiers de candidature incomplets ou ne correspondant pas à la description ci-dessus ne seront pas pris en compte.

Pour toute information sur la plateforme, ou en cas de difficulté à l’utiliser, contactez fadili@msh-paris.fr

Critères et processus de sélection

Un comité de sélection composé de membres de la FMSH, de l’IFP et d’experts externes analysera et sélectionnera les candidatures au regard des éléments suivants :

La qualité du dossier scientifique et la méthodologie développée

La pertinence de partir en Inde au regard du projet développé et du parcours du chercheur

La capacité à identifier des contacts scientifiques sur place

Les chercheurs n’ayant jamais bénéficié du dispositif seront privilégiés.

Les résultats seront communiqués par mail aux candidats début février 2018.

Calendrier

Ouverture de l’appel : 29 septembre 2017

Clôture de l’appel : 15 décembre 2017 à 17:00 (heure de Paris)

Analyse des candidatures : 15 décembre 2017 – 31 janvier 2018

Annonce des résultats : début février 2018

Durée des séjours de mobilité : 2 ou 3 mois

Période du séjour : A partir de juillet 2018. Le séjour devra démarrer au plus tard le 1er octobre 2018.

Nombre de mois/chercheurs disponibles sur cet appel : 6

Contact