Avec le soutien de l’action structurante « Fabrique du politique »

Une initiative du groupe de recherche Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement (FMSH), l’Université Paris 8/Vincennes-Saint-Denis, l’Institut du Tout Monde, l’IUF et le LARCA (Paris Diderot) et l’Université de Sherbrooke, Québec

Christine Chivallon,

Jean-Pierre Le Glaunec,

Didier Nativel,

Mathieu Renault,

Marie-Jeanne Rossignol

Mélanie Torrent

Cette journée élargit les problématiques du projet « Écrire l'histoire depuis les marges » (EHDLM) consacré aux historiens africains-américains aux historiens et intellectuels noirs des Amériques et de l'Afrique. Les intervenants aborderont la question du panafricanisme et de ses théoriciens à l'époque de la décolonisation et des indépendances à travers figures connues (Fanon, Nkwame Nkrumah) et moins connues.

10 h - 12 h 30 – « Le panafricanisme en question : historiens, acteurs et penseurs »

Présidente de séance : Christine Chivallon (CNRS, Passages)

Introduction : organisateurs

Mamadou Diouf (Columbia), « Histoires et imaginations dans le monde noir de l’entre-deux-guerres »

Discutant : Jean-Pierre Dozon (FMSH)

(FMSH) Jean-Pierre Le Glaunec (Université de Sherbrooke), « Historiographie des résistances à l’esclavage en France, décolonisation et identités noires »

Discutant : Matthieu Renault (LLCP, Paris 8)

Histoire, politique, indépendances : Afrique et Amériques

14 h - 17 h – « Les intellectuels & l’indépendance »

Présidente de séance : Marie-Jeanne Rossignol (LARCA, Paris Diderot)

Hemsa Boudersa (Université de Constantine), « Frantz Fanon Revolutionary Intellectualism : 'Fanonism' and its Relevance to the Algerian/African Post-colonial Intellectual Discourse »

Discutante : Marie-Jeanne Rossignol (LARCA, Paris Diderot)

(LARCA, Paris Diderot) Leslie James (Queen Mary), « Panafricanism from Below »

Discutante : Mélanie Torrent (IUF, LARCA)

(IUF, LARCA) Patrick Dramé (Université Sherbrooke), « S'unir pour survivre et renaître : les enjeux et les voies de l'intégration dans la pensée panafricaniste de Cheikh Anta Diop et de Nkwame NKrumah »

Discutant : Didier Nativel (CESSMA, Paris Diderot)

17 h - 19 h : Christine Chivallon : modération de la table ronde et planification du projet 2019-2023, en compagnie des organisateurs et participants