Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle (HEnsA20)

Annonce

Présentation

Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme du prochain séminaire HEnsA20 (Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle) qui se tiendra les 8 et 9 décembre à l’ENSA Nantes. Co-ordonné par les Ecoles nationales d’architecture de Nantes et de Rennes, et organisé par le laboratoire AAU/CRENAU. Vous trouverez en pièce jointe le programme de ces deux journées. L’entrée est libre, mais nous vous invitons à vous inscrire à l’une ou les deux journée(s) en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/2hxJnOY

Responsables scientifiques du programme

Amandine Diener

Anne-Marie Châtelet

Marie-Jeanne Dumont

Daniel Le Couédic

Programme

L’ensemble du séminaire se déroulera à l’ENSA Nantes dans l’auditorium

VENDREDI 08|12

9h00 - Accueil

9h30 - Allocutions d’ouverture

Christian DAUTEL (Directeur de l’ENSA Nantes), Marie-Christine RENARD (Directrice de l’ENSA de Bretagne), Agnès VINCE (Chef du service de l’architecture, ministère de la Culture (sous réserve), Eric GROSS (Directeur des services en charge de la culture des Pays de la Loire) (sous réserve), Arlette AUDUC (Comité d’histoire du ministère de la Culture), Anne-Marie CHÂTELET (Responsable du scientifique programme)

HISTOIRE DES ÉCOLES D’ARCHITECTURE DE NANTES ET DE RENNES

10h00 : NANTES - Modération Élise Roy (ENSA Nantes, AAU-CRENAU)

Gilles BIENVENU (ENSA Nantes, AAU-CRENAU) : Introduction - L’enseignement de l’architecture à Nantes avant 1968

(ENSA Nantes, AAU-CRENAU) : Introduction - L’enseignement de l’architecture à Nantes avant 1968 Jean-Pierre PÉNEAU (Académie d’architecture) : L’option scientifique : tentatives et tentations

(Académie d’architecture) : L’option scientifique : tentatives et tentations Gilles BIENVENU : Architecture et plus : constitution d’un corps enseignant diversifié, de l’unité pédagogique à l’école d’architecture de Nantes

: Architecture et plus : constitution d’un corps enseignant diversifié, de l’unité pédagogique à l’école d’architecture de Nantes Marie-Paule HALGAND (ENSA Nantes, AAU-CRENAU) : Italophilie et autres tropismes : l’école «à la nantaise»

(ENSA Nantes, AAU-CRENAU) : Italophilie et autres tropismes : l’école «à la nantaise» Jean-Marc CAILLEAU : La formation professionnelle continue diplômante dans l’enseignement de l’architecture : l’apport original de PROMOCA dans la pédagogie pour la formation des architectes

12h00 : Déjeuner

13h30 : RENNES - Modération Maxime DECOMMER (ENSA de Bretagne, ACS UMR AUSser)

Daniel LE COUÉDIC (UBO, Institut de géoarchitecture EA 7462) : L’enfance chétive mais résolue d’une école peu désirée

(UBO, Institut de géoarchitecture EA 7462) : L’enfance chétive mais résolue d’une école peu désirée Frédéric MORVAN-BECKER (ENSA de Bretagne, GRIEF) : Un séminaire de recherche sur les archives de l’Ensab 1905-2005

(ENSA de Bretagne, GRIEF) : Un séminaire de recherche sur les archives de l’Ensab 1905-2005 Frédéric SOTINEL (ENSA de Bretagne, GRIEF) : Spatiographie: une pédagogie du processus de conception

(ENSA de Bretagne, GRIEF) : Spatiographie: une pédagogie du processus de conception Rozenn KERVELLA (ENSA de Bretagne) et Loïc DAUBAS (ENSA de Bretagne, GRIEF) : L’enseignement «technique» à Rennes, hier et aujourd’hui

Pause

L’ENSEIGNEMENT AU PRISME DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 1

15h30 : L’attrait de Paris - Modération Anne-Marie CHÂTELET

Carmen POPESCU (ENSA de Bretagne, GRIEF) : L’école des Beaux-Arts, un choix à motivations complexes. Les Roumains à Paris durant l’entre-deux-guerres

(ENSA de Bretagne, GRIEF) : L’école des Beaux-Arts, un choix à motivations complexes. Les Roumains à Paris durant l’entre-deux-guerres Andres AVILA (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA) et Ingrid QUINTANA (Universidad de Los Andes) : Années de formation des élèves architectes et/ou urbanistes colombiens à Paris, 1927-1954

16h30 : L’attrait des États-Unis - Modération Daniel LE COUÉDIC

Isabelle GOURNAY (Université du Maryland, AHTTEP-ENSA Paris La Villette) : De Paul Cret à Jean Labatut, la contribution des French critics, États-Unis

(Université du Maryland, AHTTEP-ENSA Paris La Villette) : De Paul Cret à Jean Labatut, la contribution des French critics, États-Unis Juliette POMMIER (ENSAP Lille, LACTH) : L’enseignement de Louis Kahn vu par les Français, ou la réception cartésienne d’une mystique de l’architecture

(ENSAP Lille, LACTH) : L’enseignement de Louis Kahn vu par les Français, ou la réception cartésienne d’une mystique de l’architecture Témoignage de Jean CASTEX (Professeur honoraire des ENSA) : Une année terrible, 1968. Le «grand tour» américain de la bourse Delano-Aldrich

SAMEDI 09|12

8h30 - Accueil

L’ENSEIGNEMENT AU PRISME DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX 2

9h00 : Le modèle Beaux-Arts - Modération Marie-Jeanne DUMONT (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS UMR AUSser)

Migrations...

Antonio BRUCCULERI (ENSA Paris-Val de Seine, EVCAU, associé à HISTARA (EPHE)): Transfert du modèle Beaux-Arts dans le milieu londonien : autour de l’Architectural Association School dans les premières décennies du XXe siècle

(ENSA Paris-Val de Seine, EVCAU, associé à HISTARA (EPHE)): Transfert du modèle Beaux-Arts dans le milieu londonien : autour de l’Architectural Association School dans les premières décennies du XXe siècle LÊ Xuân Son (ENSA Paris-Malaquais, LIAT) : L’enseignement de l’architecture en Indochine (1926-1954) : du régionalisme aux normes de l’ENSBA ?

(ENSA Paris-Malaquais, LIAT) : L’enseignement de l’architecture en Indochine (1926-1954) : du régionalisme aux normes de l’ENSBA ? Peymar AKGHAR (Université de Queensland, Architectural history, theory, and criticism center) (lu par Isabelle GOURNAY) : L’École des Beaux-Arts de Paris et l’institutionnalisation de l’enseignement de l’architecture en Iran (1940-1968)

... et Limites

Dave LÜTHI (Université de Lausanne, Faculté des Lettres, section d’histoire de l’art) : Les architectes suisses face au choix d’une école d’architecture : Paris ou Berlin ?

(Université de Lausanne, Faculté des Lettres, section d’histoire de l’art) : Les architectes suisses face au choix d’une école d’architecture : Paris ou Berlin ? Marianna CARDOSO (Université de Strasbourg, EA 3400 ARCHE) : Soleil, chantier et construction : Les architectes brésiliens dans la formation architecturale en France, échanges et transferts culturels

12h00 : Déjeuner et visite de l’ensa Nantes de LACATON et VASSAL

HISTOIRE DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DE NANTES

14h00 : Témoignages

«Enseigner à Nantes dans les années 1968-1994» - table ronde avec Michel DUDON, Jacques DULIEU et Daniel PINSON - Modération Gilles BIENVENU

«1994, l’effet de la titularisation», Pascal JOANNE et Bruno SUNER (ENSA Nantes AAU-CRENAU) Modération Marie-Paule HALGAND

HEnsA20

16h00 : Débat et point sur l’avancement du programme HEnsA20

16h30 : Archives orales, état du chantier : Bérénice GAUSSUIN et Fabricia FAUQUET