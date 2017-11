Puissance territoriale et pouvoir royal dans la modernité politique

Annonce

Argumentaire

La force tirée d’une assise domaniale engage un double mouvement à bien des égards contradictoire, entre une dynamique féodale dans laquelle s’inscrit une royauté soucieuse d’affirmer sa puissance sur la terre et sur les hommes, et une théorie politique qui puise sa force dans l’émancipation des liens personnels. A une histoire longue faite d’affaiblissement et de reconquête de l’autorité répond celle d’un progressif accroissement patrimonial des Capétiens qui contribue à légitimer de nouveaux modes de gouvernement. Loin d’être linéaire, le « travail de la monarchie sur elle-même » (Denis Richet) résulte d’emprunts multiples à des régimes concurrents. Dépassant le modèle impérial, l’affirmation d’un contrôle exclusif se fait au prix d’une réduction des ambitions à un territoire limité tandis que, dans un même mouvement, le passage de la saisine coutumière à la pleine propriété d’inspiration romanisante engage une autre façon de penser les biens privés. Ainsi, l’héritage médiéval de ce qui est appelé au XVIIe siècle « féodalité » continue longtemps de structurer, d’influencer, voire de contraindre les formes et les pratiques de la société politique. Principalement centrée sur la période des XVIe-XVIIIe siècles, dans un dialogue constant entre historiens et juriste, l’analyse ne se privera pas d’ouvrir vers d’autres champs de la recherche.

Contact

cosandey(at)ehess.fr, pierre.bonin(at)univ-paris1.fr

Programme

16 novembre

Fanny Cosandey, « L’historiographie du domaine, une justification du pouvoir ? »

7 décembre

Pierre Bonin, « Domaine et féodalité dans les manuels fondateurs de l’histoire du droit »

21 décembre

Gilduin Davy, « Représentations de l'espace et appréhension du pouvoir dans la Normandie des Xe et XIe siècles »

18 janvier

Elie Haddad, « Domaine et féodalité (I) La noblesse »

1er février

Fanny Cosandey, « Domaine et féodalité (II) La monarchie »

15 février

Attila Pókecz Kovács, « Territoire et pouvoir en Hongrie »

15 mars

Benoît Frydman, « Monopole de l'interprétation légitime et nationalisation des lois »

29 mars

Fanny Cosandey, « Un domaine familial ? »

5 avril

David Soldini, « Le débat historique autour de la forme de l'État en Italie : unité ou fédéralisme ? »

3 mai

Antoine Roullet, « Articuler des seigneuries composites : le patronage des Zuñiga y Sotomayor et leurs territoires »

17 mai

Grégoire Bigot, « Une révolution dans la révolution en 1789 : la nationalisation des biens »

31 mai