Annonce

C’est pour offrir à ces acquisitions nouvelles et à ce bouillonnement intellectuel un lieu de rencontre et de partage que le Centre d’études médiévales de l’Université de Montréal organise le colloque Rencontres, conflits, échanges : l’espace méditerranéen au Moyen Âge, qui se tiendra au Carrefour des Arts et Sciences de l’Université de Montréal les 23 et 24 mars 2018 et qui est adressé en priorité aux étudiants de 2 ème et 3 ème cycle et aux jeunes chercheurs. L’approche se veut résolument pluridisciplinaire (littérature, histoire, art, religions, langues, philosophie, etc.), afin de permettre aux participants de confronter leurs pistes, idées et résultats, ainsi que de partager leurs expériences et perspectives de recherche.

Dans La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Fernand Braudel affirmait que « La Méditerranée n’a d’unité que par le mouvement des hommes, les liaisons qu’il implique, les routes qui le conduisent » [1949 : 238]. La position stratégique de la Méditerranée au croisement de trois continents a favorisé ce mouvement d’hommes, femmes et enfants qui continue, parfois tragiquement, encore aujourd’hui. Au Moyen Âge, il en résultait la rencontre de peuples, individus et cultures, qui entrainaient avec eux leurs idées, leurs traditions et textes, leurs langues et objets. Au cours des dernières années, les études médiévales ont été marquées par des percées prometteuses, voire majeures dans la connaissance et la définition des interactions opérant dans l’espace méditerranéen, en vertu de l’effort convergent de plusieurs disciplines et de la mise en œuvre d’axes de recherche transdisciplinaire – des composantes de l’art et de l’architecture des royaumes de taïfa aux étapes et formes de la colonisation franque dans l’Orient latin, du rôle politique et culturel joué par les ordres religieux-militaires d’un bout à l’autre de la Méditerranée à la foisonnante vie littéraire et culturelle des États latins d’Orient, des racines multiples de la pensée juive médiévale à la spéciale variété de français ayant cours en Méditerranée orientale, etc.

Argument

Fernand Braudel writes in his The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II: “The Mediterrenean has no unity but that created by the movements of men, the relationships they imply, and the routes they follow” [1972: 276]. The position of the Mediterranean, at the intersection of three continents, has made it a vital location in these movements of men, women and children. These movements continue, sometimes with tragic consequences, to this day. In the Middle Ages, the meeting of peoples and cultures enabled the exchange of ideas, traditions, texts, languages, and things. In recent years, scholars of Medieval Studies have made significant progress in defining and increasing our knowledge of the interactions in this Mediterranean space. From the art and architecture of the Taifa kingdoms to the phases and waves of Frankish colonisation in the Latin East, from the political and cultural role of religious military orders throughout the Mediterranean to the rich literary and cultural output of the eastern kingdoms, from the multiple roots of medieval Jewish thinking to the specific type of eastern Mediterranean French, medieval scholars of multiple disciplines and interdisciplinary approaches, have opened up new ways of studying and conceiving of these cultural interactions.

The Centre d’études médiévales presents Meetings, Conflicts, Exchanges: the Mediterranean Space in the Middle Ages conference, which will take place in the Carrefour des Arts et des Sciences at the University of Montréal on 23rd and 24th March 2018. The conference looks primarily to address graduate students and early career scholars. Meetings, Conflicts, Exchanges aims to promote the sharing of ideas, methologies and avenues of research, with a focus on interdisciplinary approaches (from the fields of Literature, History, History of Art, Religious Studies, Languages, Philosophy, Theology, etc.).

Submission guidelines

Please send a single document to alessio.marziali.peretti@umontreal.ca containing:

An abstract with a title (150 to 200 words); A short biography (specifying author’s name, affiliation, and contact information).

Presentations will be 20 minutes long with an additional 10 minutes for discussion.

Presentation languages: French and English.

Deadline: 31st December 2017

Symposium : at Université de Montréal, 23rd and 24th March 2018

Conference website: https://cetmedcolloque.wordpress.com/

