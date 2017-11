Les supports de la contestation féministe en Espagne (années 60-90)

Annonce

Cette journée a pour objectif d'offir un espace de réflexion collective sur les différents supports matériels, durables ou éphémères qui furent mobilisés depuis différentes sphères pour questionner l'ordre de genre et sur leur capacité à générer des discours féministes. Centrée sur une période qui court depuis la fin des années 1960 jusqu'au début des années 1990, cette journée nous permettra en outre de questionner la chronologie traditionnelle du mouvement féministe espagnol. Nous nous interesserons particulièrement aux arts visuels (photographie, BD, cinéma et performance) et aux espaces d'expression alternatifs qui surgissent à la fin de la dictature (radios libres, poésie lesbienne) dont la contribution au développement d'un discours féministe critique n'a été que peu étudiée. Notre objectif est de permettre que s'établisse un dialogue entre chercheu.r.se.s qui travaillent sur ces différentes sphères pour mettre en lumière leurs particularités mais également de possibles lignes de convergence et d'influence.

1er décembre

Colegio de España (Paris, Cité Universitaire internationale)

10h00 Ouverture de la journée par Brice Chamouleau, Claudia Jareño et Anne-Claire Sanz-Gavillon

10h30 El cuerpo okupado: estrategias de supervivencia y ruptura en las autoras del cómic español por Marika Vila (Universitat de Barcelona)

(Universitat de Barcelona) 11h10 De metamorfosis, mujercitas y otras historias: la obra de Nuria Pompeia como autobiografía colectiva de una generación par Anne-Claire Sanz y Claudia Jareño (Université Paris 8)

y (Université Paris 8) 11h50 Un cine que quiso ser: la mirada de las mujeres en la Escuela Oficial de Cinematografía por Sonia García López (Universidad Carlos III de Madrid-Tecmerin)

(Universidad Carlos III de Madrid-Tecmerin) 12h30 Debate

14h30 Género y visualidad durante la transición: la praxis del destape por María Rosón Villena (Universitat de València)

(Universitat de València) 15h10 Mujeres, feminismo y radios libres en los años de la transición democrática por José Emilio Pérez Martínez (Universidad Complutense de Madrid)

(Universidad Complutense de Madrid) 15h50 Verbalizarnos, decirnos. El discurso lesbiano en la literatura gallega de los 80 y 90 por Ánxela Lema Paris (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

16h00 Débat

16h30 Conclusions