Les villes au Moyen Âge en Europe occidentale

Annonce

Argumentaire

Le projet FUTURE de L'université Paris Est Marne-la-Vallée a remporté la labellisation I-SITE. « Le projet scientifique de l’Initiative FUTURE est centré sur le thème de la ville de demain et structuré autour de trois défis : la ville économe en ressources, la ville sûre et résiliente, la ville intelligente. Fort de son caractère pluridisciplinaire, il a vocation à démultiplier la fertilisation croisée des connaissances et des compétences présentes entre sciences dites dures, sciences de l’ingénieur et sciences humaines et sociales ».

La ville de demain peut et doit apprendre de la ville d’hier. C’est la raison pour laquelle un nouveau numéro de la collection Mémoire et territoires du laboratoire LISAA de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée sera consacré à la ville au Moyen Âge. Les thématiques possibles sont nombreuses :

Réalités de la ville au Moyen Âge : Réalités géographiques et architecturales Décorations (croix, blasons, enseignes, etc.) Aménagement du territoire, plans, créations urbaines (bastides), faubourgs et banlieues Noms des villes, toponymie des rues Organisation politique, institutions, chartes communales, législation urbaine, démocratie L’économie urbaine, artisans, marchands, confréries / corporations, foires et marchés Impôts et taxes Réalités sociales Les élites urbaines, notables, bourgeoisie Les laissés-pour-compte, mendiants, marginaux Les quartiers juifs Hospices et médecine Les personnes âgées en ville Les femmes dans la ville

Ecoles et universités

Sécurité et politique répressive

Les liens de voisinage

Hygiène et pollution

Circulation et embouteillages

L’immigration, les étrangers

Divertissements Le théâtre, phénomène urbain



Images de la ville médiévale Représentations iconographiques de la ville Mise en scène de la ville, propagande Villes imaginaires, villes enchantées Mythologies urbaines Utopies et villes idéales Les villes des Anciens : Troie, Rome, etc. Villes d’Orient (Jérusalem, Babylone, etc.) Cité de Dieu, cité céleste Médiévalisme



Les articles paraîtront dans un nouveau volume de la collection électronique Mémoire et Territoires du laboratoire LISAA de l’Université Paris Est Marne-la-Vallée. Créée en 2016, Mémoire et Territoires est la première collection numérique du LISAA. Elle est ouverte à l’ensemble des sciences humaines et sociales et publie des ouvrages individuels ou collectifs relevant des différents champs de l’histoire, des arts, des cultures, du patrimoine, ancrés dans une ou plusieurs sociétés, une ou plusieurs époques. Elle a pour thème tout ce qui définit une civilisation, la différencie, ou la rapproche, d’une autre. Collection internationale, interdisciplinaire et multilingue, elle publie des ouvrages soumis à une double expertise scientifique. (http://lisaa.u-pem.fr/plateforme-dedition-electronique/collections-numeriques-du-lisaa/memoire-et-territoire/)

Conditions de soumission et d'évaluation

Les propositions d’articles sont à envoyer à Marie-Françoise Alamichel, Professeur d’études médiévales anglaises à l’UPEM marie-francoise.alamichel@u-pem.fr

pour le 15 février 2018 au plus tard.

Les articles seront à envoyer avant le 15 septembre 2018.

Les propositions d'article seront soumis à double relecture externe.