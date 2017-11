Résumé

Historiens des religions et anthropologues explorent dans une perspective comparatiste les transformations du christianisme, sa diffusion, et les pratiques subversives ou innovantes accompagnant la conquête des âmes en Polynésie, en Amérique indienne et en Asie du sud-est. Qui sont au juste ces prédicateurs et traducteurs indigènes ? Quelles logiques historiques président à la diffusion de ces nouveaux mouvements religieux ? À quelles performances rituelles les cultes chrétiens ont-ils donné naissance ? Dans quelle mesure l’exercice d’un pouvoir de subversion dans les traditions autochtones n'est-il pas coextensif à l'entreprise d’évangélisation ? Cette table ronde ouvre une réflexion sur les moyens concrets - performances rituelles, innovations linguistiques, pouvoir de subversion des images ou des gestes- ayant permis aux christianismes autochtones de se stabiliser dans le temps et de se propager dans l’espace.