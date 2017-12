Sciences et émancipation. Ce que font les sciences à la société

Annonce

Les sciences modèlent plus que jamais nos sociétés. Impulsées par le progrès technique et de nouveaux modèles industriels (cluster, start-up, etc.), elles sont porteuses d'autant de promesses et d'espoirs que de craintes et de doutes. On ne compte plus les avancées et les innovations dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire, de la communication ou des énergies. Dans le même temps, un tel développement des sciences pose question. Des suspicions et des remises en cause apparaissent devant la multiplication des scandales sanitaires et des risques industriels, face aux problèmes posés par les immenses bases de données, ou face aux vertigineuses « augmentations » élaborées par le transhumanisme. Que font les sciences à la société ? Comment les concevoir d’une façon réellement émancipatrice ? Et de quelle manière peut-on les mettre en débat au coeur de la société ?

Soutien financier et logistique

UEVE/UPSaclay ;

MSH Paris-Saclay ;

Centre Pierre Naville

Comité d’organisation

Fabrice Colomb,

Gaëtan Flocco,

Lucie Goussard

Mélanie Guyonvarch

(CPN, UEVE/UPSay)

Programme

Jeudi 7 décembre 2017

9h30 – 10h : Mots d’ouverture de Stefano Bosi (Directeur de la MSH Paris-Saclay) ; et du comité d’organisation

10h -12h30 : Session 1

Animation : Philippe Brunet (LISIS, U. Paris Est)

Victoria Clément (CPN, UEVE/UPsaclay), La science en start-up : une illusion d'émancipation ?

Victoria Clément (CPN, UEVE/UPsaclay), La science en start-up : une illusion d'émancipation ?

Emmanuel Henry (IRISSO, Université Paris Dauphine), Ignorance scientifique et inaction publique. Les politiques de santé au travail

12h30 – 14h : Déjeuner

14h – 16h : Session 2

Animation : Laurent Willemez (Printemps, UVSQ/UPSaclay)

Pierre-Benoit Joly (LISIS, U. Paris Est), Aude sapere - Les Lumières au prisme des STS

Pierre-Benoit Joly (LISIS, U. Paris Est), Aude sapere - Les Lumières au prisme des STS

16h : Pause

16h15-18h15 : Session 3

Animation : Sébastien Petit (CEET, CNAM)

Jean-Pierre Durand (CPN, UEVE/UPSay), Usages et mésusages des big data

Jean-Pierre Durand (CPN, UEVE/UPSay), Usages et mésusages des big data

Vendredi 8 décembre 2017

10h – 12 h 30 : Session 3

Animation : Guillaume Tiffon (CPN, UEVE/UPSaclay)

Sara Aguiton (CNRS, Centre Alexandre Koyré), De la "démocratie technique" aux "sciences participatives", trajectoire contestée de la participation sur les questions scientifiques et techniques

Sara Aguiton (CNRS, Centre Alexandre Koyré), De la "démocratie technique" aux "sciences participatives", trajectoire contestée de la participation sur les questions scientifiques et techniques

Daniela Cerqui (THEMA, Université de Lausanne), Une société transhumaniste qui s'ignore

12h – 13h30 : Déjeuner

13h-15h30 : Session 4

Documentaire « Biologie 2.0. Faire évoluer l’évolution »