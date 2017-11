Méthodes, outils et nouvelles technologies en archéologie

Résumé

Ce séminaire vise à présenter et informer sur les perspectives qu’offre aujourd’hui le développement et/ou l’émergence des nouvelles technologies numériques – miniaturisation des outils, visualisation et manipulation à distance, bases de données et nouvelles pratiques collaboratives – comme outils non invasifs adaptés et appliqués aux recherches archéologiques. Il aborde ainsi plusieurs thématiques, du traitement des données et de l’utilisation des SIG à la modélisation, de la photogrammétrie aux capteurs sur drone et scanner 3D. Ce séminaire se veut en ce sens une (in)formation complémentaire sur les nouveaux outils et les nouvelles approches de l’archéologie, destinée aux étudiants en Master et Doctorants, mais aussi aux professionnels de l’archéologie, toutes institutions confondues.