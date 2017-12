Monuments et documents de l’Afrique ancienne

Annonce

Séminaire organisé par Claire Bosc-Tiessé (INHA), Marie-Laure Derat (CNRS, Orient & Méditerranée), Anaïs Wion (CNRS, IMAF)

Présentation

Ce séminaire a pour objectif de présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique ancienne, entendue dans un sens très large de la préhistoire jusqu’au pré-contemporain. Il s’agit non seulement d’établir une veille sur les tendances actuelles de la recherche mais aussi de tester et confronter hypothèses et méthodes pour voir comment les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique.

L’ouverture à tous les espaces africains et à la très longue durée est avant tout militante. Il s’agit de considérer que relèvent de l’Afrique aussi bien les régions au sud du Sahara que celles qui sont au nord, les espaces méditerranéens participant de réseaux qui trouvent aussi leurs racines en Afrique. Il est en outre nécessaire de mobiliser et rassembler toutes les recherches sur l’Afrique ancienne pour se doter d’un lieu d’échanges, tenter de dynamiser le champ et éventuellement recruter.

Mais au-delà du militantisme, ce séminaire se fonde sur l’idée que par une attention première à l’étude des sources textuelles, picturales et/ou archéologiques, les chercheurs de tous horizons peuvent partager des questions de méthode.

Programme

Année 2017-2018 : séminaire mensuel, 9h30-12h30, le 1er mercredi du mois en général (voir calendrier précis ci-dessous et mises à jour éventuelles ici : http://www.imaf.cnrs.fr/spip.php?article2214)

Lieu :

CNRS, 27 rue Paul Bert, Ivry-sur-Seine

Salle B (sous-sol)

Métro : Porte de Choisy ou Pierre et Marie Curie (ligne 7)

6 décembre 2017

Bernard Clist (Ghent University) : « Premières mondialisations de l’économie : témoignages par les pipes à fumer du royaume Kongo entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle ».

Discutante : Catarina Madeira Santos

10 janvier 2018

Deresse Aynatchew (Debre Berhan University / IEA Nantes): « The Ideology of Shebanization: Always a uniting political discourse of the Christian kingdom of Ethiopia (14th -18th) ».

Discutante : Anaïs Wion

7 février 2018

Caroline Robion-Brunner (CNRS, TRACES) : « Archéométallurgie du fer en Afrique: entre pérennité des savoir et diversité des pratiques »

7 mars 2018

Tal Tamari (CNRS, IMAF) : « Le discours islamique savant dans les langues ouest-africaines : particularités linguistiques et rayonnement culturel »

4 avril 2018

Frédérique Duquesnoy (chercheuse associée au LAMPEA - UMR 7269) : « L'archéologie des images rupestres du Sahara central, entre idéologies et sciences ».

Discutant : François-Xavier Fauvelle (CNRS, TRACES) et J.-L. Le Quellec (IMAF)

2 mai 2018

Gérard Chouin (William & Mary) : « Replacer l’ouverture atlantique du golfe de Guinée dans la longue durée : apports de l’histoire et de l’archéologie »

16 mai 2018

Pierluigi Piovanelli (EPHE) : « Judaïsme, christianisme et ‘judéo-christianisme’ à Aksum et Himyar ».

Discutante : Iwona Gadja (à confirmer)

6 juin 2018