Résumé

Pour sa VIIIe édition, le musée organise, avec l’Institut de recherches historiques du septentrion de l’université de Lille, sa journée d’étude sur le thème « Vivre sous l’occupation : illégalités, collaboration et résistance », le samedi 27 janvier à l'espace culturel de Bondues. Au fil des interventions, cette journée abordera des thèmes aussi variés que l’économie, la répression allemande, la lutte contre le marché noir, les actes illégaux des douaniers, la position de l’église et les survies juives, l’enseignement et la lutte clandestine sous l’occupation allemande.