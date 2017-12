Les arts numériques contemporains : les artistes en laboratoire

Annonce

La journée d'étude Arts numériques s’inscrit dans le cadre d'une recherche publique soutenue par le Labex ICCA (laboratoire de recherche interdisciplinaire centré sur les pratiques et les marchés de la culture de l’art et du numérique).

Programme

9H30 Accueil

9H45 Introduction, Laurence Battais , Carrefour numérique², et Geneviève Vidal LabSIC (Laboratoire des sciences de l'information et de la communication) Université Paris 13 - USPC

, Carrefour numérique², et LabSIC (Laboratoire des sciences de l'information et de la communication) Université Paris 13 - USPC 10H Présentation de la recherche par Christian Papilloud , Institut de sociologie, Martin-Luther université de Halle-Wittenberg, Allemagne.

, Institut de sociologie, Martin-Luther université de Halle-Wittenberg, Allemagne. 10H30 Gwendal Sartre, projet : J’ai gravé dans ses cheveux

Laboratoires associés : UMET, Lille 1 (unité matériaux et transformation), Fabricarium Lille (Polytech'Lille), IEMN Lille 1 (Institut d'électronique et microélectronique de nanotechnologie), CNRS Institut mathématique

11H15 Stéfane Perraud , projet : Bleu Gorgone 2.

, projet : Bleu Gorgone 2. Intervention de Philippe Verkerk chercheur du PhLAM

Laboratoires associés : PhLAM (physique des lasers atomes et molécules, Lille 1), ENS de Chimie de Lille 1 (équipe oxydation et Formulation) et l’URECA (unité de recherche en sciences cognitives et affectives, Lille 3)

12H Débat, modération et échanges avec la salle animé par Christophe Chaillou, CRIStAL (Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille)

12H30-14H Déjeuner libre

14H Olga Kisseleva, projet : EDEN Ethique Durable Ecologie Nature

Laboratoires associés : Institut ACTE UMR 8218 - CNRS - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne collaboration avec ORANGE Art Factory et PIAF INRA

14H45 Pierre Fourny et Hélène Caubel, projet : Séparation

Laboratoire associé : Serge Bouchardon, directeur du Costech (connaissance, organisation et systèmes techniques) université de technologie de Compiègne

15H30 Échanges et café animé par Christophe Chaillou, Laurence Battais et Cécilia Jauniau, Labex ICCA

16H30 Emmanuelle Grangier, projet : Sniper, Guerrilla, Shark, Razor et les autres

Laboratoires associés : équipe MOCIS du laboratoire CRIStAL, Rochdi Merzouki et étudiants de Polytech'Lille, CRIL (centre de recherche en informatique de Lens) et Fabien Delorme

Enregistrement

Durant cette journée d’étude, les échanges seront enregistrés : ils s’inscrivent dans le cadre d’une recherche publique soutenue par le Labex ICCA.

Informations pratiques

Cité des sciences et de l’industrie

30 Avenue Corentin-Cariou, 75019 Paris

Ⓜ7 Porte de la Villette Ⓣ3b Porte de la Villette Carrefour numérique² (niv -1) salle Agora http://bit.ly/2hBIYac

Accès libre dans la limite des places disponibles

carrefour-numerique@universcience.fr

Inscriptions