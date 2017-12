Le patrimoine mondial : une valeur universelle exceptionnelle ?

Annonce

Argumentaire

Depuis son adoption par la Conférence générale de l’UNESCO en 1972, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel rencontre un succès que suggèrent le décompte des candidatures à l’inscription et les chiffres de la fréquentation touristique des sites inscrits. Loin des débats et controverses qui agitent les instances internationales de l’organisation onusienne, l’inscription sur la liste du patrimoine mondial fait de toute évidence sens pour tout un chacun. L’on peut cependant s’en étonner, à considérer combien le principe de « valeur universelle exceptionnelle », acclimaté à chaque site, est oxymorique. Comment en effet peut-on concevoir qu’un patrimoine offert à la jouissance de l’humanité toute entière puisse encore signifier quelque chose d’une identité singulière ? Les deux décennies qui nous séparent de l’inscription de la Cité de Carcassonne nous offrent la possibilité d’un certain recul ainsi que le bénéfice d’une expérience suffisamment longue et concrète pour être interrogée en ces termes. Le vingtième anniversaire de ce « classement » nous en donne l’opportunité, laquelle, pour être complètement mise à profit, appelle la comparaison. Ainsi est-ce à nous déporter qu’invitent ces journées, pour mieux revenir et comprendre ce patrimoine mondial qu’est la Cité.

Programme

Le 4 décembre

14H : Accueil

14H15 : Ouverture du colloque

Modérateur : Philippe MERCIER, Chef de la mission Unesco, DRAC Occitanie Pyrénées-Méditerranée

14H30 Introduction : Les sens / l’essence du patrimoine mondial : au-delà de la valeur universelle exceptionnelle et du label, par Sylvie SAGNES , Chargée de recherches CNRS, IIAC-Equipe LAHIC

, Chargée de recherches CNRS, IIAC-Equipe LAHIC 15H Les ambiguïtés de la gouvernance des sites du patrimoine mondial : apprendre de l'échec de Dresde, par Denis BOCQUET , Professeur à l'ENSAS, AMUP

, Professeur à l'ENSAS, AMUP 15H50 Valeur universelle exceptionnelle : défis et opportunités, par Sophia LABADI , Senior Lecturer, Kent University, Centre for Heritage

, Senior Lecturer, Kent University, Centre for Heritage 16H50 Redéfinitions du patrimoine culturel par les marges : résistances à la recommandation sur les paysages historiques dans le quartier de Gulou, Beijing, par Florence GRAEZER-BIDEAU, Maître d'enseignement et de recherche à l’EPFL, MACS

17H30 : Fin de la journée

Le 5 décembre

9H : Accueil

Modérateur : Benoît-Henry Papounaud, Administrateur du château et des remparts de la cité de Carcassonne