Prix Berthe Weill

Résumé

La création d’une nouvelle bourse de recherche est un événement important, car elles sont rares, plus encore quand elles redonnent de la visibilité à des femmes qui sont sous-représentées dans les disciplines à la fois du marché de l’art, et de la recherche ! C’est aussi un événement symbolique qui marque un peu plus encore la réhabilitation du patrimoine intellectuel de cette pionnière exceptionnelle dont le parcours mérite d’être mieux connu. Ce prix ambitionne de récompenser un·e chercheu·r·se dont le travail porte sur les problématiques chères à la galeriste d’avant-garde.