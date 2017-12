Annonce

Depuis les années 1970, de nombreuses études ont éclairé d'un jour nouveau, par des approches biographiques, institutionnelles, stylistiques ou typologiques, l'architecture du XIXe siècle, restée jusqu’à alors en grande partie méconnue.



Aujourd'hui la question de la culture de l'architecture permet à nouveau de reconsidérer l'architecture du XIXe siècle : comment la culture visuelle de l'architecte du XIXe siècle a-t-elle pu influencer ses conceptions architecturales ? A l'inverse, de quelle façon les représentations architecturales ont-elles permis à un large public d'appréhender les édifices du passé et du présent ?



L'étude de l'image architecturale et de ses moyens de diffusion permet de suivre les modes de circulation autonomes de la culture architecturale : la présence de l'architecture aux Expositions universelles, la diffusion des dessins d'architecture dans les revues, les débats publics autour de la polychromie, sont autant de sujets qui permettent de jeter un regard désenclavé et neuf sur cette discipline.

Conférence soutenue par HERA (Humanities in the European Research Area) dans le cadre du projet Printing the Past: Architecture, Print Culture, and Uses of the Past in Modern Europe (PriArc).

15 décembre 2017 / 10h-17h

Musée d'Orsay, auditorium niveau -2

10h - 10h15 : Introduction par Caroline van Eck , Université de Leyde / Université de Cambridge et Sylvie Patry , musée d’Orsay.

, Université de Leyde / Université de Cambridge et , musée d’Orsay. 10h15 - 10h40 : Keynote par Richard Wittman, Université de Californie, Santa Barbara – « L’Album et le Magasin Pittoresque : La France vis à vis de l’Italie. »

Séance I – Architecture et arts visuels : échanges, passages et transformations à travers les arts et les médias, présidé par Peter Miller, Bard Graduate Center, New York.

10h40 - 11h00 : Delphine Burlot , Université Paris I - Sorbonne - « Peinture monumentale à l’encaustique : retour à l’antique et rêve de progrès. »

, Université Paris I - Sorbonne - « Peinture monumentale à l’encaustique : retour à l’antique et rêve de progrès. » 11h00 - 11h20 : Mari Lending , Oslo School of Architecture and Design – « Rome in Paris, Paris in Pittsburgh. Circulating plaster monuments. »

, Oslo School of Architecture and Design – « Rome in Paris, Paris in Pittsburgh. Circulating plaster monuments. » 11h20 - 11h40 : Christopher Drew Armstrong, Université de Pittsburgh – « L’Haussmanisation de la presse anglaise. »

Université de Pittsburgh – « L’Haussmanisation de la presse anglaise. » 11h40 - 12h00 : Réponse de Peter Miller et questions du public.

Séance II – L’architecture du XIXe siècle et les constructions du passé : dessins, revêtements et romans, présidé par Jean-Philippe Garric, Université Paris I - Sorbonne.

14h00 - 14h20 : Alice Thomine-Berrada , musée d’Orsay – « Représentations et interprétations de l’architecture antique au Salon et aux Expositions universelles. »

, musée d’Orsay – « Représentations et interprétations de l’architecture antique au Salon et aux Expositions universelles. » 14h20 - 14h40h : Caroline van Eck, Université de Leyde / Université de Cambridge – « Habiller les espaces intérieurs : le rôle des arts visuels dans la recréation d’un Rome Antique à la Maison Pompéienne. »

14h40 - 15h10 : Questions et pause.

15h10 - 15h30 : Maarten Delbeke , Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zurich – « Victor Hugo et le baroque: vie ou mort de l’architecture. »

, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zurich – « Victor Hugo et le baroque: vie ou mort de l’architecture. » 15h30 - 15h50 : Maude Bass-Krueger , Université de Leyde – « Vêtements et revêtements à l’Opéra Garnier : l’expérience du passé à travers la mode et l’architecture. »

, Université de Leyde – « Vêtements et revêtements à l’Opéra Garnier : l’expérience du passé à travers la mode et l’architecture. » 15h50 - 17h00 : Questions et conclusion par Caroline van Eck, Université de Leyde / Université de Cambridge.

