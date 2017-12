Figures de savants et musiques antiques au XIXe siècle

Annonce

Argumentaire

Le XIXe siècle est une époque charnière pour la connaissance des musiques de l’Antiquité : la découverte des fragments de notation de musique grecque est l’occasion de revisiter la théorie musicale des Anciens grâce aux traités dont on assure la traduction et le commentaire ; les fouilles de Pompéi ou celles menées en Égypte permettent de mettre au jour des vestiges d’instruments que l’on s’empresse de commenter et l’on voit apparaître les premiers fac-similés d’instruments antiques. Ce siècle marque la naissance de « l’archéologie musicale » - le mot est inventé à cette époque - avec l’émergence de figures pionnières en France comme en Belgique, Villoteau, Vincent, Fétis, Gevaert, Reinach, Emmanuel, mais aussi Engel en Angleterre sans oublier les figures de la philologie allemande (Bellermann, Boeckh) qui établissent les textes sur la notation et la théorie musicale.

Parallèlement, des compositeurs (Mendelssohn, Halévy, Saint-Saëns, Berlioz) approfondissent leur connaissance de la musique antique et proposent de se réapproprier le style du répertoire grec pour donner naissance à une musique « à la manière de l’antique » tandis que certains luthiers (Tolbecque, Mahillon) cherchent à fabriquer des instruments de musique qui s’inspirent des modèles de l’Antiquité.

C’est désormais le temps des synthèses sur l’histoire de la musique dans lesquelles les mondes antiques tiennent une place non négligeable. Les auteurs se contentent de recopier les dessins d’instruments de musique de l’Antiquité, souvent hérités du XVIIIe siècle, qui circulent d’un livre à l’autre sans renouvellement des connaissances.

Ces journées d’étude entendent analyser la manière dont les figures savantes (historiens, archéologues, musicologues) ont contribué, par leurs écrits, à construire un discours sur les musiques de l’Antiquité afin de les rendre plus familières. Nous verrons aussi de quelle façon ce discours a infléchi le regard des contemporains et comment il a pesé sur le XXe siècle. Une attention particulière sera accordée aux sources utilisées et à la méthodologie mise en œuvre afin de comprendre comment les savants ont hiérarchisé ces musiques dans les encyclopédies musicales. On cherchera à cerner les différents courants de pensée européens, à mettre en relief l’émulation entre les chercheurs, mais aussi les échanges intellectuels et la diffusion des connaissances au-delà des frontières.

Le contexte intellectuel et scientifique du XIXe siècle sera présent en arrière-plan : l’essor de l’histoire en tant que discipline scientifique majeure, le développement de l’archéologie en Égypte, en Orient, en Grèce et en Italie, le goût pour l’orientalisme, l’intérêt pour les reconstitutions d’instruments de musique disparus et la recherche de « l’authenticité », la vogue des concerts dit « historiques » inaugurés par F.-J. Fétis, les premières collections d’instruments de musique, la vitrine des expositions universelles, la recherche des origines de la musique.

Programme

Jeudi 14 décembre 2017

09h30 Accueil du public

09h45-10h30 Ouverture institutionnelle et introduction aux journées d’étude

10h30 - 11h00 « Figures et lieux de la musique historique à Paris dans les années 1840 » Sophie-Anne Leterrier, Professeur d’histoire contemporaine et d’histoire des arts, Université d’Artois

Professeur d’histoire contemporaine et d’histoire des arts, Université d’Artois 11h00-11h30 « Le voyage à Pompéi : une expérience marquante dans la naissance de l’archéologie musicale » Christophe Vendries, Professeur d’histoire romaine, Université Rennes 2, LAHM CReAAH UMR 6566

11h30-12h00 Pause

12h00-12h30 « L’instrument apollinien comme attribut du peintre lyrique entre 1789 et les années 1820 » Sarah Hassid , Doctorante en histoire de l’art, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne

, Doctorante en histoire de l’art, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne 12h30-13h00 « Réverbérations de la musique antique dans la peinture de l’âge victorien » Daniela Castaldo , Professeur associé de musicologie, Université de Salento

, Professeur associé de musicologie, Université de Salento 13h00-13h30 Temps d’échanges

13h30-14h30 Pause

14h30-15h00 « Alexandre Joseph Hidulphe Vincent (1797-1868) et la traduction des traités de musique grecque antiques et byzantins » Sylvain Perrot , Professeur agrégé de lettres classiques, Académie de Strasbourg et chargé de cours en histoire grecque, Université de Strasbourg

, Professeur agrégé de lettres classiques, Académie de Strasbourg et chargé de cours en histoire grecque, Université de Strasbourg 15h00-15h30 « Entre philologie et philosophie : discours germaniques sur la musique grecque antique au début du XIXe siècle » Christophe Corbier, Chargé de recherche, CNRS CRAL-EHESS UMR 8566

Chargé de recherche, CNRS CRAL-EHESS UMR 8566 15h30-16h00 « Modal systems and musical notation in the ancient Near East: concepts and approaches of 19th and early 20th century scholarship » Sam Mirelman, Assyriologue, musicologue et compositeur

16h00-16h30 Pause

16h30-17h00 « La postérité des essais de Villoteau et de Wilkinson sur la musique pharaonique » Sibylle Emerit , Chargée de recherche, CNRS HiSOMA UMR 5189

, Chargée de recherche, CNRS HiSOMA UMR 5189 17h00-17h30 « La prétendue continuité de la musique pharaonique dans l’Égypte du XIXe siècle » Séverine Gabry-Thienpont , Ethnomusicologue, ancien membre scientifique de l’IFAO

, Ethnomusicologue, ancien membre scientifique de l’IFAO 17h30-18h00 Temps d’échanges

Vendredi 15 décembre 2017

09h00 Accueil du public

09h15-09h30 Introduction à la seconde journée d’étude

9h30-10h00 « La culture antique d’Auguste Tolbecque (1830-1919) : de sa bibliothèque à ses reconstitutions d’instruments » Alban Framboisier , Ingénieur d’études, Institut de Recherche en Musicologie, Paris

, Ingénieur d’études, Institut de Recherche en Musicologie, Paris 10h00-10h30 « Les saxtubas d’Adolphe Sax : des instruments de musique « modernes » inspirés de l’Antiquité » Géry Dumoulin, Conservateur des collections des aérophones, membranophones et idiophones occidentaux, Musée des instruments de musique, Bruxelles

10h30-11h00 Pause

11h00-11h30 « Camille Saint-Saëns : Antiquité et musiques antiques » Marie-Gabrielle Soret , Conservatrice, chargée de collections au Département de la Musique, Bibliothèque nationale de France

, Conservatrice, chargée de collections au Département de la Musique, Bibliothèque nationale de France 11h30-12h00 « L’Antiquité dans l’opéra français » Hervé Lacombe , Professeur de musicologie, Université Rennes 2

, Professeur de musicologie, Université Rennes 2 12h00-12h30 Temps d’échanges

12h30-13h00 « Esquisse d’une historiographie des musiques antiques. Bilan et perspectives des journées d’étude » Florence Gétreau, Directrice émérite de recherches, Institut de Recherche en Musicologie, Paris

