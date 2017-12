La diplomatie des Lettres au XVIIIe siècle : France-Italie

Annonce

Argumentaire

Au Siècle des Lumières, les diplomates eurent une fonction décisive de médiateurs culturels de très haut niveau dans plusieurs domaines culturels, tels que la circulation des livres, les études sur l’antiquité, la production artistique, l’activité de traduction, l’édition.

Le colloque, parrainé par les Sociétés française et italienne d’étude du Dix-huitième Siècle, essaiera d’inscrire les profils de quelques protagonistes de ce système d’échanges dans une cartographie européenne et d’étudier le fonctionnement de ces réseaux qui, à travers la circulation des ouvrages littéraires et des œuvres d’art, favorisèrent la diffusion de thématiques politiques, de nouveaux paradigmes philosophiques et de modèles scientifiques au cœur d’un débat supranational, crucial pour la délimitation même de l’espace européen, de ses frontières idéales, de son identité hétéroclite. Le rapport privilégié existant entre l’Italie et la France fait de l’étude de ces activités liées à la diplomatie un observatoire de choix.

Programme

Jeudi, 7 décembre 2017

Maison de la Recherche de l’université Sorbonne Nouvelle Salle Athéna

15h Ouverture des travaux

Laurent CRETON (Président du Conseil Académique de l’université Sorbonne Nouvelle).

Nouvelle). Sébastien VELUT (Vice-président aux affaires internationales de l’université Sorbonne Nouvelle).

(Vice-président aux affaires internationales de l’université Sorbonne Nouvelle). Michel MAGNIEN (Directeur de l’EA 174, université Sorbonne Nouvelle).

(Directeur de l’EA 174, université Sorbonne Nouvelle). Jean-Pierre JARDIN (Directeur adjoint de l’EA 3979, université Sorbonne Nouvelle).

15h30 Allocutions d’ouverture

Catriona SETH ( All Souls College, université d’Oxford, Présidente de la SFEDS ). Beatrice ALFONZETTI (université de Rome « La Sapienza », Présidente de la SISSD).



Session 1 – Les cadres généraux

Présidence de séance : Catriona SETH (All Souls College, université d’Oxford - SFEDS)

16h Silvia TATTI (université de Rome « La Sapienza »), Duccio TONGIORGI (université de Modène et Reggio Emilia), Diplomazia e letteratura : Italia e Francia nel sistema culturale europeo.

16h30 Gilles BERTRAND (Université Grenoble-Alpes), Les relations intellectuelles et culturelles entre la France et l’Italie au XVIII e siècle : une question diplomatique ?

17h45 Maria Pia DONATO (université de Cagliari - ENS de Paris) , « Scacchi, flauti, e faraona » : i salotti come spazio informale di diplomazia nel Settecento romano .

18h15 Gilles MONTEGRE (université Grenoble-Alpes) , Les ambassades de François de Bernis en Italie, ou la naissance de la diplomatie culturelle.

Vendredi, 8 décembre 2017

Institut Culturel Italien de Paris Hôtel de Galliffet

9h Ouverture des travaux

Fabio GAMBARO (Directeur de l’I nstitut C ulturel Italien de Paris) Lise ANDRIES (Présidente de la Société Internationale d’Etude du Dix-huitième Siècle ) Carle BONAFOUS-MURAT (Président de l’Université Sorbonne Nouvelle)

de Paris)

Session 2 – Arts, mécénat et diplomatie

Présidence de séance : Beatrice ALFONZETTI (université de Rome « La Sapienza » - SISSD)

9h15 Martine BOITEUX (EHESS - Ecole Française de Rome), Les fêtes des ambassadeurs français à Rome et leurs représentations . Un mécénat artistique de l’éphémère et du durable.

9h45 Francesca FEDI (université de Pise), Collezionismo e diplomazia : il caso di Vivant Denon.

10h15 Roberto UBBIDIENTE (université Humboldt , Berlin), Un « Anti-Lucrezio » al servizio del Re Sole : Melchior de Polignac ambasciatore a Roma : mecenate, collezionista, poeta.

10h45 Discussion 11h Pause

Session 3 – Figures de diplomates entre Italie et France

Présidence de séance : Jean-Paul SERMAIN (université Sorbonne Nouvelle)

11h30 Pina D’ANTUONO (université Suor Orsola Benincasa, Naples), I diplomatici tra Napoli e Parigi : mediatori politici di una tradizione laica, scientifica e democratica.

12h Michela ZACCARIA (PhD , université de Florence), Giovanni Rangoni ambasciatore a Parigi e il teatro.

12h30 Discussion

Session 4 – Écrivains et diplomatie

Présidence de séance : Xavier TABET (université Paris 8)

14h30 Christian DEL VENTO (université Sorbonne Nouvelle), Alfieri, entre littérature et diplomatie.

littérature et diplomatie. 15h Laurence MACE (université de Rouen), Voltaire entre Italie et France : réseaux diplomatiques et diffusion des œuvres.

15h30 Pierre MUSITELLI (Ecole Normale Supérieure de Paris), Les frères Verri entre diplomatie et Lumières.

16h Discussion

Samedi, 9 décembre 2017

Ecole Normale Supérieure de Paris, Salle des Actes

Session 5 – Ecritures de la diplomatie

Présidence de séance : Duccio TONGIORGI (université de Modène et Reggio Emilia)

9h30 Valentina GALLO (université de Padoue), Pompeo Aldrovandi, nunzio pontificio a Parigi (1714-1715) .

10h Annalisa NACINOVICH (Pise), L’ Arcadia di Gioacchino Pizzi e la diplomazia francese : l’elogio funebre del Padre Jacquier di Giacinto Ceruti.

10h30 Annalisa BIAGIANTI (Istituto Italiano per gli Studi Storici, Naples), Costruire il racconto diplomatico. Dispacci e relazioni degli inviati francesi nell’area adriatica (1750-1815).

11h Discussion

Présidence de séance : Silvia TATTI (université de Rome « La Sapienza»)

11h30 Stefano FERRARI (Accademia Roveretana degli Agiati) , I rapporti tra Italia e Francia nel carteggio di Jean-Henri Melon con il duca Louis-Alexandre de La Rochefoucauld (1767-1769).

12h Ruggero SCIUTO (Merton College, université d’Oxford), Luigi Lorenzi e Charles Marie de La Condamine : analisi di un carteggio (1755-1765)

(Merton College, université d’Oxford), Luigi Lorenzi e Charles Marie de La Condamine : analisi di un carteggio (1755-1765) 12h30 Conclusions

Comité d’organisation

Christian Del Vento et Jean-Paul Sermain (université Sorbonne Nouvelle), Pierre Musitelli (Ecole Normale Supérieure de Paris), Beatrice Alfonzetti et Silvia Tatti (université de Rome « La Sapienza »), Duccio Tongiorgi (université de Modène et Reggio Emilia)

Parrainage

Colloque parrainé par la Société Française d’Etude du Dix-huitième Siècle et de la Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII

Soutiens

Avec le soutien