L'École française de Rome lance la campagne de recrutement de ses membres pour l'année 2018-2019. L’École française de Rome recrute des membres des membres scientifiques qui se consacrent à des projets de recherche dans les domaines relevant de l'établissement, en histoire, archéologie et sciences sociales. Seront particulièrement intéressés des chercheurs qui débutent leur carrière avec des travaux portant sur Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique.

L’École française de Rome

Fondée en 1875, l’École française de Rome est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Elle a pour mission fondamentale la recherche et la formation à la recherche dans le champ de l’archéologie, de l’histoire et des autres sciences humaines et sociales, de la Préhistoire à nos jours. Son domaine d’intervention privilégié couvre un espace comprenant Rome, l’Italie, le Maghreb et les pays du Sud-Est européen proches de la mer Adriatique.

L'École française de Rome accueille chaque année des membres scientifiques qui se consacrent à des travaux de recherche dans les domaines relevant de l'établissement, en histoire, archéologie et sciences sociales, répartis en trois sections :

l'Antiquité

le Moyen Âge

les Époques moderne et contemporaine.

Pour l’année 2018-2019, dix-huit postes de membres de l’École française de Rome seront vacants ou susceptibles d’être vacants. Les nominations sont prononcées pour une durée d’une année à compter du 1e septembre 2018, et jusqu’au 31 août 2019. Elles peuvent être renouvelées, sur avis de la commission de recrutement, pour une deuxième et, éventuellement, pour une troisième année consécutive.

Profil recherché

Âge : les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans. Il n’existe pas de limite d’âge.

Nationalité : Il n'existe pas de critère de nationalité. Il est précisé aux candidats non citoyens de l'Union européenne ou non ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse que nul ne peut avoir la qualité de membre, et être rémunéré comme tel, s'il ne satisfait pas aux conditions de délivrance des titres de séjour et de travail sur le territoire français fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Statut : les candidats aux postes de membre doivent être soit doctorants, soit titulaires d’un diplôme national de niveau égal ou supérieur au doctorat, soit maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, soit justifier de titres ou diplômes universitaires ou scientifiques étrangers jugés équivalents par la commission d'admission.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un poste de membre de l’École française de Rome. Toutefois, un maître de conférences ayant déjà fait trois candidatures comme doctorant ou post-doctorant peut bénéficier d’une candidature supplémentaire.

Le projet peut émaner de candidats en fin de doctorat ou entamant une recherche post-doctorale. En conformité avec la mission de formation à la recherche de l’EFR, la commission d’admission examine avec une attention particulière les dossiers émanant de chercheurs en début de carrière. Les membres docteurs pourront, au cours de leur séjour, participer aux programmes existants, ou faire émerger de nouveaux programmes par le biais notamment de dépôts de candidature à des appels à projets nationaux et internationaux, dans le champ des domaines de recherche définis dans le contrat quinquennal 2017-2021 (http://www.efrome.it/la-recherche/programmes.html ).

Critère de langue : les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de la langue française, le dossier devant être rédigé essentiellement en français et l'entretien se déroulant également dans cette langue.

Conditions d'emplois

Le nombre de postes est fixé chaque année par la directrice de l’École française de Rome et voté en Conseil d’administration. Pour l’année 2018-2019, dix-huit postes de membres de l’Ecole française de Rome seront vacants ou susceptibles d’être vacants. Les nominations sont prononcées pour une durée d’une année à compter du 1e septembre 2018, et jusqu’au 31 août 2019. Elles peuvent être renouvelées, sur avis de la commission de recrutement, pour une deuxième et, éventuellement, pour une troisième année consécutive. L'École française de Rome accueille chaque année des membres scientifiques qui se consacrent à des travaux de recherche dans les domaines relevant de l'établissement, répartis en trois sections : l'Antiquité, le Moyen Âge, les Époques moderne et contemporaine.

Traitement : les membres non fonctionnaires perçoivent le traitement en vigueur pour un professeur agrégé de classe normale au 1er échelon (indice brut 434).

Les membres fonctionnaires sont placés en position de détachement. Ceux dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base ci-dessus précisée reçoivent le traitement correspondant à leur indice dans leur corps d'origine, sans pouvoir dépasser l'indice brut 590. Ces derniers sont placés en position de détachement. En outre, les membres perçoivent une indemnité de résidence et des majorations familiales s'il y a lieu. Ils sont tenus à une obligation de résidence en Italie ou sur leur terrain de recherche.

Comité de selection des candidatures

Antiquité

Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France

Thibaud Lanfranchi, maître de conférences à l'université de Toulouse-Jean Jaurès

Nicolas Laubry, directeur des études pour l'Antiquité à l'École française de Rome

Catherine Saliou, professeur à l'université de Paris 8

Stéphane Verger, directeur des études à l'EPHE

Moyen Âge

Benoît Grévin, directeur de recherche au CNRS - LAMOP

Giuliano Milani, professeur à l'université de Paris-Est Marne-la-Vallée

Annliese Nef, maître de conférences à l'université de Paris 12

Annick Peters-Custot, professeur à l'université de Nantes

Pierre Savy, directeur des études pour le Moyen Âge à l'École française de Rome



Époques moderne et contemporaine

Daniela Luigia Caglioti, professeur à l'université Federico II de Naples

Magali Della Sudda, chargée de recherche CNRS - Centre Émile Durkheim

Fabrice Jesné, directeur des études pour les Époques moderne et contemporaines et sciences sociales à l'École française de Rome

Isabelle Poutrin, professeur à l'université de Reims-IUF

Camille Schmoll, maître de conférences à l'université de Paris 7-Denis Diderot-IUF

Personnalité à voix consultative

Catherine Virlouvet, directrice de l'École française de Rome

Calendrier

La nouvelle campagne de recrutement est ouverte à compter du 28 novembre 2017 via le formulaire en ligne accessible à l'adresse suivante :

candidatures.efrome.it/recrutement_membres_ecole_francaise_de_rome_annee_universitaire_2018_2019

Elle s'achèvera le

10 janvier 2018 à 12h00 précises (heure de Rome)

ATTENTION : L'envoi du dossier de candidature est définitif, il ne sera pas possible de revenir sur une candidature. Veillez à bien consulter la notice d'information avant de déposer votre candidature ici :

http://www.efrome.it/fileadmin/res/APPELS/PDF-Appels_a_candidatures_2017/notice_membre_2018_2019_VF.pdf