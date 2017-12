Art et corporéité

Annonce

Séminaire doctoral ENC /EPHE (Equipe Histara) /PSL

Année universitaire 2017/2018

Direction

Dirigé par Agnès Callu, Jean-Michel Leniaud, Luc Robène et Solveig Serre

Argumentaire

Ce séminaire, porté par l'Ecole des Chartes et l’Ecole pratique des hautes études (EPHE/Equipe Histara) au sein de PSL Research University, dans un territoire hexagonal mais transnational aussi, examine, en longue durée, les liens entre les arts et le corps : comment les artistes, autant que les artisans – et l’on entend particulièrement les plasticiens-designers et les musiciens, sans que le groupe ne soit fermé – sont conditionnés et conditionnent les catégories et modèles d’objets qu’ils imaginent et fabriquent, en fonction de la plasticité des corps ? De quelles manières, selon quels échéanciers et à partir de quels schémas économiques sont produits, édités, diffusés des séries de mobiliers et des corpus d’instruments qui répondent, à la jointure du Beau et de l’Utile, à une exigence artistique, un canon esthétique et un confort social soumis à des variables politiques, culturelles et générationnelles ? L'histoire du corps ne fait-elle pas partie des oubliées ? Le corps évoluant dans son destin biologique, le corps agissant, le corps souffrant, le corps en représentation en constituent autant de chapitres exemplaires. Tel est l'objet du présent séminaire.

Il est ici question du corps en rapport avec la création, qu'il en soit l'acteur ou le bénéficiaire. Ce programme de recherche, à l’articulation de l’interprétation et de l’expérience, entend réfléchir au couple Art et Corps dans les effets interactifs qu’ils produisent l’un sur l’autre. Afin d’éviter tout effet de rhétorique et de généralisation étrangère à l’analyse historienne sur corpus, l’étude porte, prioritairement, sur deux domaines : le design et la musique. Dans le premier cas, il s’agit d’observer, en longue durée (de 1880 aux années 2010), comment les décorateurs et les designers pensent [ou non] les objets en fonction du corps et du confort qui, dès lors, peut être produit. Dans le second cas, on regarde singulièrement de quelles manières les musiciens font ployer leur corps au son des notes autant que ces dernières – premières sur la portée ou virtuelles sur le web – inventent des postures corporelles à la bordure de l’extase, confortable ou non. Installé dans un espace national et transnational, observant « l’actuel » lorsqu’il est enchâssé dans le contemporain et l’immédiat, ce séminaire utilise des outils théoriquespluridisciplinaires (Histoire/Anthropologie/Sociologie sollicitant Maus, Vigarello, Gleize, Deleuze, Foucault, Leroi-Gourhan, Baudrillard, Lefebvre, Rancière et. al.) et des outils pratiques ouverts (sources primaires, secondaires et tertiaires).

Adossé à des thématiques dômes : d’abord, la triade Corps/Corporalité/Corporéité ; ensuite, le tandem Art social et Confort ; enfin, le binôme Design et Fonction ; il réfléchit, à la manière d’un chiasme, à la façon dont le corps fabrique l’univers des formes lorsque l’Art, de son côté, courbe, met en geste et bouscule un corps devenu instrument puisqu’il crée la forme, un corps métamorphosé en forme parce qu’il dicte le biomorphisme des instruments.

Programme

Le mercredi de 18h à 20h

6 décembre 2017

« Le geste ne serait-il que philosophique ? » (Agnès Callu et Michel Guérin, Aix-Marseille)

13 décembre 2017.

« Faire de l’art avec son corps » (Agnès Callu et Davide Napoli, Paris I Panthéon-Sorbonne)

7 février 2018.

« Designer le mobilier, Comprendre les corps ? « (Agnès Callu et Sylvain Dubuisson, architecte-designer)

14 février 2018.

« Les corps du rock » (Luc Robène et Solveig Serre)

21 février 2018.

« Tatouages en 3 D » (Agnès Callu, Armand Behar, Johan Dasilveira et Pierre-Emmanuel Meunier, ENSCI)

7 mars 2018.

« Performer le design : théorisations et expériences » (Agnès Callu et Emmanuel Mahé, ENSAD)

14 mars 2018.

« Les corps du rock » (Luc Robène et Solveig Serre)

21 mars 2018.

« Violon, Violoniste, Luthier : essai de rythmique ternaire » (Agnès Callu et Olivia Hugues, musicienne)

4 avril 2018.

« Klein, le corps bleu et l’Anthropométrie » (Agnès Callu)

16 mai 2018.