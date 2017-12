Annonce

Argumentaire

Créées en 1986 et animées par Djamel Meskache, Claudine Martin et Tatiana Levy, les éditions Tarabuste se distinguent par la qualité des textes édités avec une place de choix réservée à l’œuvre de Louis Calaferte ainsi qu’à deux auteurs maintenant largement reconnus, Antoine Emaz et James Sacré. S'y ajoutent la qualité de leur travail d'édition ainsi que l’attention portée à de nombreuses écritures qu'accompagnent les meilleurs artistes. Les éditions travaillent en autodiffusion et participent à de nombreux salons. Elles sont à l'initiative des rencontres Arts et Poésie de Saint-Benoît, et accompagnent souvent des expositions et des lectures. A leur actif, plusieurs collections qu’on retrouve sur le site des éditions : Doute B.a.t. (Poésie) / In-Stance (Récits) / Nouveaux Point de vue (essais) / Terre vaste (domaine étranger) / Chemins fertiles (Art) / La Route de cinq pieds / Reprises / Brèves rencontres et également la collection « Au revoir les enfants » destinée aux jeunes lecteurs, ainsi que la revue Triages Art & Littérature qui publiera son 30e numéro en juin 2018, et les Cahiers Louis Calaferte.

Ce colloque ne visera pas la commémoration mais cherchera à accompagner l’élan qui anime les éditions Tarabuste. Il tentera de souligner combien l’activité éditoriale d’une « petite » maison comme Tarabuste est évidemment multiple et combien la force relationnelle qu’elle construit est décisive pour ce qui fait la littérature aujourd’hui jusque dans l’enseignement et la recherche. Ce colloque tentera, à l’image de la maison qui le mobilise, d’inventer des formes de réflexions et d’échange poursuivant un tel élan éditorial.

Le poète Dominique Grandmont auquel un cahier spécial de la revue Triages a été consacré chez Tarabuste, en 2012, et qui y a publié depuis 1994 (L’Ombre de personne), sera l’invité d’honneur de ce colloque. Le poète et universitaire Michel Collot viendra clore le colloque.

Modalités de soumission

Les propositions de participation pourront concerner tous les aspects de l’activité des éditions Tarabuste et de la revue Triages :

la manière éditoriale (le mode de sélection, de réalisation et de diffusion des œuvres) ;

les positions dans le champ littéraire et artistique (poétique des œuvres, des collections et des animations-médiations) ;

l’expérience revuistique très originale ainsi que les relaitons fortes avec quelques œuvres littéraires parmi lesquelles celle de Louis Calaferte.

Il s’agira, en fin de compte, d’accompagner au plus juste cette fabrique de la poésie libre que construiraient les éditions Tarabuste depuis un peu plus de trente ans.

Envoi des propositions (communication ou autre)

avant le 10 janvier 2018

à serge.martin@univ-paris3.fr

Réponse avant le 31 janvier 2018.

Organisation et responsabilité scientifique