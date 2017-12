Annonce

Argumentaire

L’appartenance des sociétés russes et chinoises à des espaces impériaux façonnés par l’expérience du communisme fait peser une durable suspicion d’altérité sociale et de méfiance politique à leur égard. L’objectif de ce séminaire, organisé autour de trois journées d’études thématiques, consiste à rendre justice aux dynamiques sociales et politiques qui permettent de rendre intelligibles ces sociétés. En Chine et en Russie, comment se reconfigurent les pratiques sociales et politiques dans des espaces confrontés à leur manière aux défis du XXe et du XXIe siècle et comment, dans le même temps, se manifeste la présence du passé ? Comment les trajectoires et les réflexions qui accompagnent les choix et les engagements des acteurs permettent tant l’inventivité sociale que la reconfiguration de la contrainte politique ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuierons tant sur des matériaux historiographiques que sur des enquêtes de terrain, tant sur des observations en cours que sur des récits rétrospectifs. En proposant un dialogue conjoint aux chercheurs, jeunes et confirmés, qui travaillent sur la Chine et la Russie, il ne s’agit pas de développer des comparaisons terme à terme mais plutôt de partager des problèmes, des références et des réflexions sur les dispositifs et pratiques d’enquête pour contribuer ensemble à une meilleure compréhension des sociétés russe et chinoise et, au-delà, à l’avancement des sciences sociales. Trois journées d’études seront organisées en 2017-2018 pour discuter conjointement du thème général des « Conversions / reconversions » dans les espaces russes et chinois. La première journée d’étude, le 12 décembre 2017, sera plus précisément centrée sur « L’enquête dans un monde changeant ».

Programme

9h30 – 10h00 : Introduction / Présentation

Isabelle Thireau (DE EHESS), Françoise Daucé (DE EHESS)

10h00 – 12h00 : Enquêtes et contre-enquêtes dans le monde judiciaire

Puck Engman , Université de Freiburg, Projet "China Maoist Legacy". Réhabiliter, juger, contenir: la justice réparatrice en Chine

13h30 – 15h30 : Devenir propriétaire et co-propriétaire

Aurore Merle : Université de Cergy-Pontoise, « Propriétaires de Pékin, unissez-vous ! La construction d’une mobilisation collective »

16h00 – 18h00 : Enquêtes et co-enquêtes dans le monde médiatique