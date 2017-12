Initiation à l’encodage XML-TEI des textes patrimoniaux

Résumé

L’équipe « Bibliothèques virtuelles humanistes » du Centre d'études supérieures sur la Renaissance (CESR) de Tours organise une session de formation à l’encodage XML-TEI dans le cadre de l’option Humanités numériques du master « Patrimoine écrit et édition numérique ». La formation se tiendra sur trois journées. Ce stage est ouvert et gratuit, sur inscription préalable, pour les étudiants de l'université de Tours et d’autres établissements, dans la limite des places disponibles.