Annonce

Présentation

L’équipe du projet « Testaments de Poilus » est heureuse de vous annoncer le lancement de la plateforme de transcription collaborative qui permettra aux internautes de transcrire et d’enrichir plus de 1000 testaments rédigés par des Poilus de la Grande Guerre morts pour la France.

L’ouverture de la plateforme aura lieu le , de 14h à 19h aux Archives nationales (site de Paris). Lors de cette demi-journée, des conférences et ateliers présenteront le corpus des testaments, les enjeux de leur transcription et les étapes de la préparation d’une édition électronique. Des ateliers en petits groupes permettront d’assister à une présentation détaillée de la plateforme et de se familiariser avec son fonctionnement.

Programme

Première session - Hôtel de Soubise

13h45-14h: Accueil des participants

14h-14h15: Ouverture de la manifestation, par Laurent Veyssière (directeur général adjoint de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale), Françoise Banat-Berger (directrice des Archives Nationales), Christine Martinez (directrice de la Culture, des Patrimoines et des Archives des Yvelines) et Emmanuelle de Champs (professeure à l'Université de Cergy-Pontoise).

(directeur général adjoint de la Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale), (directrice des Archives Nationales), (directrice de la Culture, des Patrimoines et des Archives des Yvelines) et (professeure à l'Université de Cergy-Pontoise). 14h15-14h30: "Les testaments des Poilus, des témoignages inédits de la Grande Guerre", par Christine Nougaret (Ecole nationale des chartes)

(Ecole nationale des chartes) 14h30-15h: "Constituer le corpus: un chantier colossal et partagé", par Marie-Françoise Limon-Bonnet , (Archives nationales) et Romain Dugast (Archives départementales des Yvelines)

, (Archives nationales) et (Archives départementales des Yvelines) 15h-15h45: "Une plateforme web pour la transcription collaborative des testaments: démonstration", par Florence Clavaud (Archives nationales) et Karl Pineau (Université de Cergy-Pontoise).

Seconde session - CARAN

16h-18h30: Ateliers participatifs d'initiation aux règles et aux méthodes de transcription. Prise en main de la plateforme.

Les ateliers seront animés par l'équipe du projet et accompagnés de visites guidées su département du Minutier central des notaires de Paris, avec présentation de quelques testaments originaux.

Inscription

L'accès à la manifestation est libre est gratuit. Il est cependant vivement recommandé de s'inscrire à l'avance. Le jour même, admissions dans la limite des places disponibles.

Financement

Ce projet, financé par la Fondation des Sciences du Patrimoine, associe les laboratoires AGORA et ETIS de l’Université de Cergy-Pontoise, les Archives Nationales, les Archives Départementales des Yvelines, l’Ecole des Chartes et l’Université Paris 8. Il est labellisé et soutenu par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.