Annonce

https://www.ecsas2018.org/

Mission

Le/la stagiaire prendra en charge divers aspects de la préparation et de l’organisation de la manifestation. Il/elle sera présente lors de la conférence et s’assurera de son bon déroulement aux côtés de l’équipe administrative du CEIAS, où il/elle sera accueilli(e).

Activités

Sous la responsabilité de la direction du CEIAS, avec les membres de l’équipe administrative du CEIAS et en lien avec le comité d’organisation de la conférence, le/la stagiaire aura pour activités :

Gérer en anglais les contacts avec les différents acteurs (organisateurs, participants, etc.) de la manifestation

Assurer en anglais le suivi des inscriptions des intervenants et des participants (500 personnes)

Compiler et tenir à jour les listes nécessaires à la tenue de la manifestation

Anticiper les contraintes liées à l’utilisation des locaux de l’EHESS (sécurité, utilisation des équipements présents dans les salles, hygiène, etc.)

Coordonner l’activité des bénévoles (une vingtaine d’étudiants), qui seront mobilisés durant la conférence

Compétences

Excellente pratique écrite et orale de l’anglais (la langue du congrès)

Intérêt/expérience de l’organisation de colloques internationaux rassemblant plusieurs centaines de chercheurs

Capacité à se former et utiliser la plate-forme Azur-Colloque du CNRS (application qui permet de gérer les inscriptions ainsi que leur paiement).

Bonne connaissance d’Excel et pratique du publipostage

Qualités d’organisation et d’autonomie dans le travail, prise d’initiatives et réactivité

Qualités relationnelles

Capacité à coordonner un groupe d’étudiants

De préférence, intérêt pour les études sud-asiatiques et/ou connaissances en sciences humaines et sociales (doctorant ou étudiant en master)

Contributions à la formation du/de la stagiaire

Pour tous ceux qui se destinent à une carrière dans le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, ce stage est un point de départ idéal. Il constitue en effet :

Un projet international passionnant dans le domaine de la recherche en sciences humaines et sociales

La possibilité de contribuer au rayonnement de la recherche française

Un encadrement par des professionnels internationaux tout au long de la préparation et de la réalisation du projet

Une formation sur outils informatiques de gestion de projets

Une pratique intensive (écrite et orale) de l’anglais

La possibilité de travailler au cœur d’un laboratoire de recherche

Une fenêtre exceptionnelle sur l’Asie du Sud

Contexte

La direction du CEIAS (Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud, UMR 8564, CNRS-EHESS) a accepté d’être la puissance invitante de la 25e édition de l’ECSAS (European Conference for South Asian Studies) qui se tiendra à Paris les 24-27 juillet 2018. Organisée tous les deux ans sous l’égide de l’EASAS (European Association for South Asian Studies), ce congrès international et multidisciplinaire constitue la plus grande manifestation scientifique européenne consacrée à la recherche en sciences sociales sur l’Asie du Sud. Structurée en 57 panels, la 25e édition rassemblera ainsi environ 500 enseignants-chercheurs et doctorants issus d’une quarantaine de pays de l’UE, de l’Asie du Sud et de l’Amérique du Nord et travaillant dans des disciplines allant de l’économie aux sciences politiques en passant par l’anthropologie, la géographie, l’histoire ou la littérature. Elle inclura également plusieurs tables rondes conçues comme un espace de dialogue entre chercheurs et médias afin de mieux faire connaître au grand public les thématiques et les avancées de la recherche sur le monde indien.

Conditions de stage

Le stage se déroulera de février à juillet 2018. Un temps partiel peut être envisagé dans les trois premiers mois, en fonction de la disponibilité des candidats.

La gratification se fera sur la base légale de 546 €/mois pour un plein temps.

Le/la stagiaire sera accueilli(e) au CEIAS (UMR8564), au 54, boulevard Raspail - 75006 Paris à partir du mois de février 2018.

La conférence aura lieu dans les locaux de l’EHESS, 105 boulevard Raspail – 75006 Paris.

Candidature

CV et lettre de motivation à envoyer à

dir.ceias@ehess.fr

en copie Naziha Attia (Naziha.Attia@ehess.fr)

avant le 3 janvier 2018