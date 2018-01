Annonce

La Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Université organisent, vendredi 2 février 2018 à Dijon, un colloque intitulé « Bourgogne Franche-Comté : la longue histoire d’une unité ».

Bourgogne et Franche-Comté semblent avoir entretenu tout au long de l’histoire des rapports étroits. La dernière réforme territoriale, qui a réduit le nombre de régions de 22 à 13, a entraîné leur regroupement. L’association paraît naturelle. Néanmoins, l’observation des faits révèle une réalité plus contrastée, ce que s’attachera à démontrer ce colloque organisé sous la présidence de Jacques Paviot, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris-Est Créteil, et de Christine Lamarre, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Bourgogne.Entrée gratuite.

Inscriptions et programme sur www.bourgognefranchecomte.fr/colloquehistoire

9h : ouverture par Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Dominique Le Page (Université de Bourgogne) : Introduction.

Jean-Baptiste Santamaria (Université de Lille III) « Quand la duchesse devint comtesse. Jeanne de France et les débuts d’une union personnelle des deux Bourgogne (1329-1330) ».

Sylvie Le Strat (Université de Franche-Comté) « Comté et Duché au temps de la première union bourguignonne (1330-1361) ».

Sylvie Bepoix (Université de Franche-Comté) « Duché et Comté de Bourgogne sous les premiers ducs-comtes Valois (1384-1419) ».

Hervé Mouillebouche (Université de Bourgogne)« Dijon, une capitale pour deux Bourgogne ».

Laurence Delobette (Université de Bourgogne) « Les choix politiques de la noblesse de Bourgogne (1477-1479) : le cas de Guillaume de Vergy ».

Paul Delsalle (Université de Franche-Comté) -sous réserve- « Bourguignons, Comtois, Bourguignons salés... à la fin du Moyen Âge et aux Temps modernes ».

Jérôme Loiseau (Université de Franche-Comté) « Les deux Bourgognes face à l'État royal au Grand Siècle : naissance d'une divergence ».

Sébastien Évrard (Université de Lorraine) « La contrebande entre Bourgogne et Franche-Comté au XVIII e siècle ».

Annie Bleton-Ruget (Université de Bourgogne) « Enjeux économiques et images de soi : l'engendrement difficile d'une région économique Bourgogne-Franche-Comté (1917-1937) ».

Maxime Kaci (Université de Franche-Comté)« Les relations entre Bourgogne et Franche-Comté dans une perspective comparée et interdisciplinaire autour de l'ouvrage : Deux frontières aux destins croisés (XIVe-XXIe siècle) ? ».

Robert Chapuis (Université de Bourgogne) : Conclusion et échanges avec la salle.