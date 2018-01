Annonce

Apresentação

As universidades de La Laguna (ULL), Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Madeira (UMa), Açores (UAç) e Cabo Verde (UCV), em conjunto com o Instituto de Estudos Medievais (IEM) da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Humanidades (CHAM) da Universidade Nova de Lisboa-Universidade dos Açores e o Arquivo Nacional de Cabo Verde (ANCV) e com o patrocínio da Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, convidam a comunidade científica, proprietários privados de arquivos de familia e membros de instituições culturais e científicas a apresentar as suas propostas de comunicações para o congresso internacional Herencia cultural y archivos de familia en los archipiélagos de la Macaronesia, que se celebrará em Tenerife entre o 16 e 19 de maio de 2018.

Argumento

Na última década varias linhas de investigação em história e arquivística, têm promovido novas perspetivas de investigação sobre a construção dos arquivos e das fontes históricas. Estas novas correntes, no campo da arquivística histórica e da epistemologia da história, colocam a questão da revalorização dos arquivos de família, não só como repositórios de fontes documentais alternativas aos arquivos institucionais da Igreja e do Estado, mas também como objetos de estudo em si mesmos, devido ao contexto específico de criação e transmissão do arquivo familiar construído à margem dos espaços oficiais do poder político-institucional coevo. Isto faz dos arquivos de família um património comum cujo valor transcende a sua dimensão histórica envolvendo a toda a sociedade, uma vez que resultam especialmente interessantes como expressão de identidades, memórias e discursos históricos plurais. Precisamente porque integram um património cultural comum, a proposta que fazemos é a de aprofundar o conhecimento dos arquivos de família dos arquipélagos da Macaronésia.