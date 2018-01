Noms de dieux !

Le projet ERC MAP (Mapping Ancient Polytheisms) embrasse l'ensemble des épithètes divines attestées dans les inscriptions et les textes littéraires grecs et ouest-sémitiques entre 1000 av. et 400 de n. è. Grâce aux épithètes, les dieux se déclinent en une multitude d'aspects et dessinent des configurations qui demandent à être analysées. L’objectif de ce premier séminaire semestriel est d’élargir notre réflexion collective sur les noms des dieux et les stratégies de dénominations dans la fabrique du divin, en accueillant toutes les deux semaines, à Toulouse, deux invités venus de divers horizons thématiques – études grecques et sémitiques, mais aussi monde biblique, égyptologie, anthropologie – dans un atelier de travail au cours duquel les intervenants apporteront des idées issues de leurs domaines de recherche, des pistes de documentation, des questionnements méthodologiques à explorer, des cas d’étude stimulants.