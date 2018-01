Annonce

Ce congrès a pour objectif d’analyser la production textile médiévale à travers une approche transversale, en se concentrant sur la Méditerranée en tant qu’espace confluences qui ont donné lieu à une production variée avec des liens communs. Cette rencontre, où des spécialistes internationaux de la recherche textile seront présents, se propose de revoir les hypothèses sur la production, la fonctionnalité et la circulation de ces objets de luxe. Le collectionnisme de ces œuvres en raison de leur valeur archéologique et artistique, ainsi que les enjeux de sa conservation, seront également envisagés.



Sur la base de ces intérêts, les aspects à discuter comprendront les lignes de travail suivantes:

- Matérialité et caractérisation des tissus médiévaux

- Esthétique et répertoires décoratifs

- Production et commerce

- Usages et fonctions

- Ensembles textiles et collectionnisme

- Conservation et muséalisation

Congrès international Art et production textile dans la Méditerranée médiévale

Madrid, Museo del Traje. CIPE, 25-27 Septembre 2018

Modalités de soumission



Les chercheurs intéressés à présenter une communication en relation avec les lignes de travail du congrès peuvent envoyer leurs propositions par courriel à l'adresse artextil@ucm.es jusqu'au 15 Mars 2018. Elles comporteront:

Titre de la communication

Nom et prénom de l'auteur et courrier electronique

Résumé d'environ 500 mots

CV académique et de recherche d'environ 300 mots

Le comité scientifique évaluera les propositions et communiquera sa décision avant le 16 Avril 2018. Les communications choisies pourront être envoyées après pour leur publication dans un volume collectif avec le reste des interventions du congrès.



Organisation



Projet de recherche "Las manufacturas textiles andalusíes: carcaterización y estudio interdisciplinar", Université Complutense à Madrid.



Comité d'organisation

Laura Rodríguez Peinado, Pilar Martínez Taboada et Francisco de Asís García García.



Comité scientifique

Laura Rodríguez Peinado, Ana Cabrera Lafuente, María Judith Feliciano Chaves, Francisco de Asís García García, Irene González Hernando, Lucina Llorente Llorente, Amparo López Redondo, Purificación Marinetto Sánchez, Mª Pilar Martínez Taboada, Manuel Retuerce Velasco, Silvia Saladrigas Cheng et Alexandra Uscatescu Barrón.



Ministerio de Economía, Industria y Competitividad – Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Universidad Complutense de Madrid.

Museo del Traje. CIPE.

Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid – Universidad Politécnica de Madrid.

Museo Diocesano de Barbastro-Monzón.

Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa.

Museu Episcopal de Vic.

Instituto del Patrimonio Cultural de España.

https://www.ucm.es/manufacturastextilesandalusies/congreso