Au cours des séances de ce séminaire, nous abordons les potentialités heuristiques d’une approche réflexive et attentive aux subjectivités pour l’étude du phénomène politique. Notre approche consiste à éclairer au plus près les actions et les positionnements tant stratégiques qu’affectifs des personnes qui participent à l’enquête, ainsi que la dimension interlocutoire des situations ethnographiées, leur temporalité et leur inscription dans des contextes marqués par des rapports de force eux-mêmes politiquement et historiquement construits. Elle a des implications épistémologiques importantes quant à la production et la restitution de nos « matériaux ». Nous prêterons une attention particulière à la façon dont l’enquête et, plus globalement, le savoir anthropologique, peuvent être pris dans les situations observées. En outre, quand les « matériaux » sont des documents – personnels ou institutionnels, d’archives, graphiques ou écrits, etc. –, nous explorerons les dispositifs qui permettent d’y repérer l’expression subjective, le destin singulier, les intérêts et les stratégies de ceux qui y sont mis en scène et/ou de ceux qui les ont produits. Enfin, nous nous interrogerons sur le travail de mise en texte de l’enquête ethnographique ainsi envisagée, en nous attachant notamment aux outils narratifs que les sciences sociales peuvent déployer.

Ces choix épistémologiques nous conduisent à apporter sur l’objet politique un éclairage que ne permettraient pas des approches plus totalisantes. Ils sont particulièrement à même de déboucher sur une appréhension fine des rapports ordinaires au politique et de leurs processus d’élaboration, au sein et en dehors des lieux formels du pouvoir. Les propriétés et processus mis en lumière ne sont plus seulement ceux de la politique en tant que domaine séparé et spécialisé, mais ceux du politique comme aspect de la vie sociale globale (Balandier, 1967) touchant aux rapports de pouvoir, d’autorité, de compétition à l’œuvre dans la cité au sens classique du terme (ou plutôt d’une cité donnée). Ces choix permettent de saisir tant les contraintes (effets de conjoncture, rapports de force, etc.) qui délimitent l'espace des possibles (Pierre Bourdieu, 1980) auquel sont confrontés les individus dans une situation concrète et à un moment donné, que d'analyser les marges de manœuvre dont disposent les sujets, les stratégies qu'ils développent, et les négociations qu'ils mettent en place.

Alban Bensa (EHESS – IRIS)

Manon Capo (EHESS – IRIS)

Daniele Inda (EHESS – IRIS)

Julie Métais (EHESS – LAHIC-IIAC)

Anna Pomaro (EHESS-IRIS)

Les séances se tiendront les jeudi de 13 h à 17 h (54 bd Raspail 75006 Paris), du 25 janvier 2018 au 28 juin 2018 (attention, changements de salle d’une séance sur l’autre).

Jeudi 25 janvier 2018

Eric Wittersheim (EHESS-IRIS), « La politique mélanésienne au prisme des subjectivités: réflexions sur les logiques électorales au Vanuatu »

Jeudi 22 février 2018

Annick Louis (Université de Reims-CRIMEL, EHESS-CRAL), « Enquête et enquêteur dans la discipline littéraire »

Jeudi 22 mars 2018

Hélène Combes (CNRS – CERI), « Destinées contestataires à Mexico : enjeux des protocoles d'enquêtes et des choix d'écriture autour des pratiques ordinaires du politique »

Jeudi 5 avril 2018

Elisabeth Cunin (Université de Nice – IRD, CIRESC, URMIS), « Entre ethnographie des institutions et trajectoire biographique. Le rôle de Juan Comas dans la naissance de l'indigénisme et de l'anti-racisme »

Jeudi 7 juin 2018

Manuel Schotté (Université de Lille-CERAPS), « Faire ses preuves. L'autorité comme processus et comme relation »

Jeudi 28 juin 2018

Bastien Bosa (Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia ; Chercheur invité EHESS-IRIS), « Chronique d'une mort annoncée - L'assassinat de Mamo Adolfo (1928 - Sierra Nevada de Santa Marta) »

