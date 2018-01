Annonce

Sujet

À la convergence des approches américaines et françaises, la recherche en développement régional et local a, au Québec, une histoire qui remonte loin. Mais son environnement s’est profondément modifié récemment, à tel titre qu’on peut se demander quelles sont les voies qu’elle devrait prendre pour conserver sa pertinence. Cette table-ronde veut offrir une occasion de rencontre et de discussion pour faire le point sur la situation, identifier les difficultés et les enjeux et indiquer des pistes futures que pourrait prendre la recherche.

Pertinence

Liée à la modernisation d’espaces ou de secteurs présentés comme retardataires, sous-développés ou traditionnels, la recherche en développement local et régional a accompagné à la fois les revendications populaires et les prétentions technocratiques. Elle a eu des liens étroits avec les institutions et organisations oeuvrant, chacune à sa façon, au changement social. Mais depuis quelques années, ces institutions ont subi des modifications profondes, certaines ont même été abolies (ex. : CRÉ, CLD), alors que la mobilisation des personnes prend des voies nouvelles et imprévues à l’origine. Cela mène à se demander comment il faut penser le développement local et régional en ce moment et quelles sont les directions que la recherche devrait prendre pour continuer à accompagner les efforts d’amélioration de la situation des populations du Québec. Cette table-ronde marque le 35ème anniversaire du Groupe de recherche et d'intervention régionales de l'UQAC et le 22ème anniversaire du doctorat conjoint UQAC-UQAR en développement régional.

Format

Table-ronde rassemblant 5-6 panelistes. Ils présenteront rapidement leurs positions, après quoi l’essentiel de la séance sera axé sur les échanges entre eux et avec les autres participants. Durée: 2 heures

Colloque No. 414, 86e Congrès de l'ACFAS, Section 400 - Sciences sociales, Mercredi le 9 mai 2018, Université du Québec à Chicoutimi, 555 bpoul. de l'Université, Chicoutimi (Québec) Canada G7H2B1

Conférencier(s) pressenti(s)

Monsieur Pierre-André Trembay Professeur-e- d’université UQAC, Confirmé

Madame Suzanne Tremblay Professeur-e- d’université UQAC, Confirmé

Monsieur Marco Alberio Professeur-e- d’université UQAR, Confirmé

Monsieur Yann Fournis Professeur-e- d’université UQAR, Confirmé

Monsieur Mario Carrier Professeur-e- d’université Laval, Confirmé

Monsieur Jacques Caillouette Professeur-e- d’université Sherbrooke, Non confirmé

Responsable

Pierre-André Tremblay, Ph.D. Professeur-e- d’université

Téléphone : 418 545-5011

Courriel : pierre-andre_tremblay@uqac.ca

Coresponsable

Suzanne Tremblay, Ph.D.

UQAC - Université du Québec à Chicoutimi

Courriel : suzanne_tremblay@uqac.ca

Leadership scientifique

Pierre-André Tremblay (Ph.D. anthropologie Université Laval 1987) est professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 1987 et membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) depuis une dizaine d’années et membre du Groupe de recherche et d’intervention régionales de l’UQAC depuis 1987. Ses travaux portent sur les mouvements sociaux, le développement local en milieu urbain et rural et la lutte à la pauvreté. Il a publié ou dirigé 19 livres ou numéros de revues, écrit ou co-écrit 48 COC, 39 RAC, 28 rapports de recherche, et présenté 112 conférences arbitrées. Il a organisé ou co-organisé 32 colloques et séminaires, dont 8 dans le cadre de l’ACFAS. Il a animé des séminaires, colloques, tables-rondes dans le cadre du Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR) de l’UQAC, de l’ARUCÉconomie sociale, de l’ACSALF, du CRISES et de diverses rencontres nationales ou internationales.