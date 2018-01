Résumé

Si l’on sait que Jacques Delille (1738-1813) fut tenu de son temps pour l’un des plus grands poètes français, sa réception à l’étranger n’a guère été étudiée. Or, elle a été massive et, à l’image d’une onde sismique dont on ne ressentirait pas les effets uniformément selon le lieu et le moment de l’observation, elle a varié dans les différents espaces nationaux à différentes périodes de leur histoire. Pour cerner cette réception internationale, le colloque « Delille hors de France » rassemblera des chercheurs d'Allemagne, de Belgique, de France, de Pologne, de Russie et de Suisse.