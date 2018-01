Économie du tourisme et management des entreprises touristiques

Annonce

Organisateurs

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Fès

L'Equipe de Recherche en Management, Marketing et Tourisme du Laboratoire de Recherche en Entrepreneuriat et Management des Organisations (LABEMO)

En partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Moulay Ismail, Meknès

Association Internationale de Management du Tourisme Durable

Argumentaire

Le tourisme, défini comme étant la somme de nombreuses activités (tels que le transport, l’hébergement, la restauration et l’animation), « est souvent qualifié de ‘‘première industrie du monde’’ ». Au cours des soixante dernières années, le tourisme international n’a pas cessé de croître et de se diversifier. Il est devenu l’un des secteurs économiques à plus forte croissance dans le monde. Malgré des soubresauts sporadiques, le tourisme mondial a connu une croissance quasiment ininterrompue. En effet, selon les statistiques de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées des touristes internationaux sont passées de 25 millions dans le monde en 1950, à 278 millions en 1980, puis à 527 millions en 1995, avant d’atteindre 1 milliard 186 millions d’arrivées en 2015 et 1 milliard 235 millions en 2016. De même, les recettes du tourisme international engrangées par les destinations à travers le monde ont bondi de 2 milliards de dollars des États-Unis en 1950 à 104 milliards de dollars en 1980, puis à 415 milliards de dollars en 1995 pour se situer à à 1220 milliards en 2016.

Outre les recettes dans les destinations, le tourisme international a également généré 216 milliards d’exportations au titre des services de transport international de voyageurs non-résidents en 2016, ce qui porte la valeur totale des exportations du tourisme à 1436 milliards de dollars, soit 4 milliards de $EU par jour en moyenne.

Selon l’OMT, en 2016, Le tourisme international représente 7 % des exportations mondiales de biens et de services, en hausse d’1 point par rapport aux 6 % de 2015. Ces cinq dernières années, la croissance du tourisme a été plus forte que celle du commerce mondial. En tant que catégorie d’exportation à l’échelle mondiale, le tourisme arrive en troisième position derrière la chimie et les carburants et devant l’automobile et l’industrie alimentaire.

Source d’approvisionnement en devises, élément d’extension du marché intérieur, facteur de développement des infrastructures, moyen de résorption du chômage et industrie qui intéresse plusieurs secteurs de l’économie, par ses effets d’entraînement, le tourisme attire l’attention de nombreux pays aussi bien industrialisés qu’en développement. Les destinations sont toujours plus nombreuses à travers le monde à s’ouvrir au tourisme et à investir dans ce secteur qui s’est converti en ressort essentiel du progrès socioéconomique. En plus des destinations de prédilection traditionnelles d’Europe et d’Amérique du Nord, nous avons assisté à l’apparition de nombreuses nouvelles destinations.

Dès le début des années 1960, l’ONU et la Banque mondiale ont recommandé aux pays en développement pourvus d’attraits touristiques de considérer le tourisme comme un facteur de développement économique à même d’être intégré dans leurs plans de développement. M. DAVIS, expert de la Banque mondiale, va jusqu’à affirmer que « le tourisme représente pour les PVD [pays en voie de développement] le véritable moteur de développement, de la même façon que le fut l’industrie pour l’Europe du 19ème siècle ».

Pourtant, l’activité touristique mondiale, florissante, profite peu aux pays pauvres. En effet, qu’il s’agisse des entrées touristiques, des départs en vacances, des recettes issues du tourisme ou des investissements touristiques, le tourisme est surtout l’apanage des pays riches. Dans ces pays, ont vu le jour, depuis le Seconde Guerre mondiale, de grands groupes touristiques qui opèrent à l’échelle de la planète et qui captent l’essentiel du flux touristique international et des recettes générées par les déplacements de ces touristes. Par contre, les pays du tiers-monde et surtout ceux de l’Afrique, sont restés en marge des phénomènes touristiques. Ils n’ont pas pu constituer des sources d’émission des touristes en raison de la faiblesse du pouvoir d’achat de la population. Ils n’ont également pas pu devenir d’importantes destinations touristiques faute d’infrastructures pour accueillir et héberger correctement la clientèle.

Suivant les recommandations de la Banque mondiale et s’inspirant de l’expérience de l’Espagne, le Maroc, à l’instar d’autres pays du Sud, a adopté le tourisme comme secteur prioritaire de ses choix économiques dès la fin des années 1960. L’importance accordée au tourisme en tant que moyen de développement du Maroc est telle que les pouvoirs publics lui ont accordé une place privilégiée dans la planification économique et sociale, et ce, dès le plan 1965-1967.

Malgré la priorité reconnue au tourisme dans la planification économique du pays jusqu’à la fin des années 1970, les résultats réalisés ont été décevants. Dans le contexte de crise qu’a traversée l’économie marocaine durant les années 80, le tourisme a perdu de son importance dans la politique économique du Maroc. A partir du début des années 2000, les stratégies de développement touristique du Maroc (Vision 2010 et Vision 2020) réhabilitent la priorité du tourisme pour le développement économique du pays. Aujourd’hui, les résultats enregistrés par le tourisme marocain semblent être encourageants (plus de 242 624 lits en hôtellerie classée, plus de 10 millions de touristes internationaux…).

Au niveau économique, comme nous l’avons souligné ci-dessus, la contribution de l’industrie touristique à la croissance et au développement économiques est indéniable. Toutefois, le développement de l’industrie touristique ne se réalise pas sans poser de problèmes. Se pose alors la question des impacts négatifs du phénomène touristique (externalités négatives : inflation, effets socioculturels…). D’où la montée en puissance des considérations relatives au développement touristique durable et des exigences de responsabilité sociale des acteurs intervenant dans l’industrie touristique (hôteliers, restaurateurs, transporteurs…).

Au niveau managérial, les entreprises touristiques sont des entreprises de services. Elles devraient être gérées comme ‘‘les autres entreprises’’ offrant des prestations de services. Selon les experts en management, les secrets de succès de ces entreprises résident, en premier lieu, dans les compétences des clients internes, c’est-à-dire du personnel de contact, et interpellent les pratiques développées en marketing des services et en gestion des ressources humaines (marketing des ressources humaines). Ils découlent, en second lieu, du choix du site d’implantation et, conséquence des facteurs cités, de la capacité de l’entreprise touristique à être compétitive, à innover et à se différencier des compétiteurs. Rappelons, à ce niveau, que l’industrie touristique mondiale, se développant à pas de géants, est une activité très concurrentielle (apparition continue de nouvelles destinations touristiques).

La thématique retenue pour la quatrième édition de ce colloque international à savoir, ‘‘Economie du tourisme et management des entreprises touristiques’’, traite d’une activité -le tourisme- qui produit et commercialise un produit/service qui est par nature composite, car se composant d’un ensemble de sous-produits et faisant appel à de nombreuses entreprises issues de divers secteurs de l’économie (entreprises touristiques).

Cela étant, de nombreuses questions nous interpellent dans le cadre de la thématique retenue. Entre autres, nous pouvons avancer les interrogations suivantes : Quels sont les secrets de la croissance rapide de l’industrie touristique mondiale ? Quelles sont les grandes tendances d’une telle industrie ? Le contexte géopolitique actuel ne devrait-il pas handicaper la dynamique de l’industrie touristique mondiale ? Le tourisme international est-il un facteur de développement économique pour les pays en quête de voies de développement ? Si oui, de quelle manière le tourisme pourrait-il contribuer au développement économique des pays du Sud en particulier ? Quels enseignements peuvent être tirés des expériences des pays en matière de développement du tourisme et par le tourisme ? N’est-il pas plus bénéfique, d’un point de vue économique, pour les pays du Sud, de promouvoir le tourisme interne, le tourisme régional (maghrébin dans le cas marocain), le tourisme arabe, le tourisme islamique ? Quels sont les apports de l’investissement étranger dans le tourisme ? Qu’en est-il des fuites ? Comment les destinations du Sud peuvent-elles court-circuiter l’emprise des Tour-opérateurs et réaliser des économies sur les fuites de devises ? Quel est l’impact du contexte géopolitique instable sur le tourisme dans le monde et dans les pays arabes en particulier ? Comment lutter contre le déséquilibre touristique régional constaté dans les pays du Sud ? Quelles sont les spécificités du management des entreprises touristiques ? Comment les destinations touristiques, en particulier celles émergentes, peuvent-elles développer leur attractivité ? Quelles sont les spécificités du management de l’innovation dans le tourisme ? Quels types de management peuvent être déployés pour un tourisme durable ?

Nous sollicitons, ainsi, des recherches, émanant aussi bien d’académiciens que de professionnels, s’articulant autour des axes suivants :

1- L’industrie touristique mondiale face au contexte géopolitique actuel

2- Tourisme international et développement économique

3- Le tourisme interne

4- Le tourisme maghrébin après 2010

5- Le tourisme arabe après 2010

6- Le tourisme islamique

7- Avenir du tourisme de masse

8- Tourisme durable

9-Tourisme solidaire

10-Tourisme coopératif

11- Tourisme rural

12- Investissement étranger dans le tourisme des pays du Sud

13- Rôle des institutions dans le développement de l’industrie touristique

14- Patrimoine et tourisme

15- Stratégies de développement touristique

16- Les externalités négatives du tourisme

17- L’évaluation des politiques touristiques publiques

18- Le financement de l’investissement touristique

19- L’investissement touristique socialement responsable

20- La responsabilité sociale des entreprises touristiques

21- Création de valeur pour le touriste et performance de l’entreprise

22- Alliances et création de valeur dans le tourisme

23- Stratégie de développement international des entreprises touristiques

24- Tour-opérateurs et commercialisation des destinations touristiques

25- Les fuites dans le tourisme

26- Etudes comparatives des performances des destinations touristiques

27- Logistique des produits touristiques

28- Marketing des produits touristiques

29- Gestion des ressources humaines dans les entreprises touristiques

30- La qualité dans le tourisme

31- L’innovation dans le tourisme

32- Attractivité des destinations touristiques

33- Marketing de destination et rôle des organismes publics de promotion

34- Transport aérien et tourisme

35- Gastronomie et tourisme

Atelier doctoral

La quatrième édition du colloque « Economie du Tourisme et Management des Entreprises Touristiques » comportera, pour la deuxième fois, des activités doctorales. Ces activités visent à partager les expériences en matière de recherche et soutenir les efforts déployés par les doctorants d’expression française ou arabe durant les phases de formulation, communication et publication de leurs projets de recherche.

Des projets de recherche seront sélectionnés par le comité scientifique du colloque et leurs porteurs seront invités à présenter et à discuter leurs travaux, respectivement, à des fins d’amélioration, de pré-soutenance ou de publication.

Les objectifs ciblés de cet atelier doctoral sont les suivants :

Encourager les jeunes chercheurs à soumettre leurs résultats de recherche à l’épreuve de la validité externe ;

Aider les jeunes chercheurs aspirant à une carrière universitaire à se bâtir un réseau relationnel d’enseignants-chercheurs en sciences de gestion.

Améliorer la visibilité des travaux des jeunes chercheurs, à l’échelle nationale et internationale.

Procédure d’évaluation

Les communications peuvent être soumises en arabe, en français ou en anglais. Elles sont évaluées, de façon anonyme, par deux lecteurs à partir d’une grille de lecture pré-formatée.

Calendrier prévisionnel

Texte intégral de la communication/ recherche doctorale : avant le 31 mars 2018

Notification aux auteurs des travaux retenus : 20 avril 2018

Retour des textes révisés : 10 mai 2018

Acceptation définitive : 20 mai 2018

Envoi du programme aux participants : 5 juin 2018

Ouverture du colloque : 22 juin 2018

Procédure pour la soumission des travaux de recherche

Les textes des communications et les travaux de recherche doctorale doivent être envoyés sous format électronique aux adresses émail suivantes :

Hamioui.aziz@yahoo.fr

Aziz.hmioui@usmba.ac.ma

Normes de présentation

Le format de soumission des textes de communications doit respecter les instructions suivantes :

La première page contiendra les noms et qualités des auteurs, et le titre de la communication.

La deuxième page ne contiendra que le titre de la communication, un résumé dans la langue de l’article et dans une autre langue parmi des langues retenues pour les communications et 3 à 5 mots clés.

Le texte sera dactylographié sous format Word, caractères Times 12, format, A4, marges de 2,5 cm, 1,5 ligne, 14 à 21 pages

Les communications ne doivent pas comporter d’annexes : tableaux, schémas, images et autres ajouts sont insérés dans le texte.

Les parties suivent une numérotation simple : 1., 1.1., 1.1.1., etc.

- Titre : times 16 en gras

- Nom de l’auteur : times 12 en gras

- Résumé en gras en 14, puis contenu en times 12

-Introduction : Times 14 en gras

- Titre 1. : Times 14 en gras

- Titres 1.1. : Times 12 en gras

- Conclusion : Times 14 en gras

- Bibliographie : Times 14 en gras, puis contenu en times 12, suivant le modèle suivant :

- Ouvrage : nom de l’auteur et initiale du prénom, date de publication, Titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu d’édition.

- Article : nom de l’auteur et initiale du prénom, date de publication, « Titre de l’article »,

Titre de la revue, Vol. x, N°, pp.

Frais d’inscription

Enseignants chercheurs : 1000 DH (100 Euros)

Doctorants : 300 DH (30 Euros)

Institutions : 1500 DH (150 Euros)

Les frais d’inscription couvrent en partie la documentation, les pauses café, les repas et l’hébergement des participants.

Valorisation

Les meilleures communications seront publiées soit dans :

1- Un ouvrage collectif

2- Ou dans les actes du colloque

Comité d’organisation

Responsable du comité d’organisation et coordonnateur du colloque

Pr Aziz HMIOUI

Co-coordonnateurs

Pr Abdellatif TAGHZOUTI et Pr Mohamed BEN AMAR, membres de l’Equipe de Recherche en Management, Marketing et Tourisme.

Membres

ALAOUI TAIB Asmaa, PH, ENCG, Fès

ALLA Lhoussaine, doctorant, ENCG, Fès

AOUAME Abdelouahab, PH, ENCG, Fès

BENABERRAZIK Youssef, PES, ENCG, Fès

BENALI Mimoun, PES, ENCG, Fès

BENYAMNA Hanane, PA, ENCG, Fès

BENZIANE Karim, PA, ENCG, Fès

BOUARFA Jaouad, PES, FPD, Taza

BOUAZIZ Si Mohammed, PES, FSJES, Agadir

DAIFE Younes, PA, ENCG, Fès

EDDAKIR Abdellatif, ENCG, PES, Fès

EL BOUHADI Abdelhamid, PES, ENCG de Fès

EL JEDDAOUI Abdelhakim, PH, FPD, Taza

EL MAKKI Hicham, PA, ENCG, Fès

ELYAACOUBI Youssef, PH, ENCG, Fès

FAHMI Youssef, PH, ENCG, Fès

GUEDECHE Khaled, MA, Université Mouloud MAMMERI, Algérie

GUEMMI Najib, PES, FSJES, Oujda

HOUSSAINI Khalid, PA, ENCG, Fès

KHAZARI Adil, PA, ENCG, Fès

MEGZARI Ghita, doctorante, ENCG, Fès

MESSAOUDI Fayçal, PA, ENCG, Fès

KABAK Saad, doctorant, ENCG, Fès

Comité scientifique