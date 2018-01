Annonce

Journée d'étude (Bibliothèque Mazarine, 8 février 2018)

Argumentaire

Albert Demangeon (1872-1940) a occupé une place décisive dans le développement de la géographie humaine française au cours du premier XXe siècle. Au-delà d’une thèse sur la Picardie considérée dès sa publication (1905) comme un modèle de géographie régionale, et de manuels pédagogiques qui expliquent l’écho que suscite parfois son nom auprès du grand public, son œuvre scientifique fut considérable, ses terrains d’investigation diversifiés, ses thèmes de recherche largement ouverts sur l’actualité. Il a puissamment contribué à construire cette géographie humaine « moderne » ou « nouvelle » esquissée autour de son maître Paul Vidal de La Blache (1845-1918), et à la promouvoir à travers les débats intenses qui animaient alors les sciences humaines.

Parmi ses sujets de prédilection figurent la formation des paysages ruraux, les migrations et l’économie mondiale, le déplacement du centre de gravité du monde, la question coloniale, les formes de l’habitat et l’urbanisation…

L’extraordinaire richesse de ses archives – manuscrits, bibliothèque de travail, correspondance, carnets de relevés et de mesures, moisson photographique issue de ses enquêtes « de plein vent » – permet de redécouvrir Demangeon et de lui redonner la place qu’il mérite dans l’histoire de l’école française de géographie. La journée d'étude et l'exposition qu'elle inaugure invitent à croiser les regards sur l’homme et le savant : sur son cursus et son enseignement, sa production éditoriale et la réception de son œuvre, sur ses outils et méthodes de travail, mais aussi sur la position d’un intellectuel qui, interrogeant l’évolution de la scène européenne dans un temps encadré en amont par l’Affaire Dreyfus, et en aval par la montée des totalitarismes et les prodromes de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait ignorer les implications politiques du savoir auquel il contribuait.

Programme

9h15 : Accueil

9h30 : Ouverture, par Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales et politiques

Un géographe et ses sources

Présidence : Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine

10h00 : Albert Demangeon, un maître de l'École française de géographie. Denis Wolff (Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris)

(Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris) 10h30 : La place d’Albert Demangeon dans le système iconographique de l’École française de géographie. Didier Mendibil (Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris)

11h-11h15 : Discussion et pause

11h15 : Albert Demangeon : sources, archives et collections. Table ronde, avec la participation de : Emmanuelle Choiseau (Museum national d’histoire naturelle) Rachel Creppy (Institut de Géographie) Lucie Fléjou (Bibliothèque de l'École normale supérieure) Emmanuelle Giry (Archives nationales) Patrick Latour (Bibliothèque Mazarine) Ève Netchine (BnF, département des Cartes et plans) Didier Wallon (Association des descendants et amis de l'historien et homme politique Henri-Alexandre Wallon, 1812-1904)



12h45 - 14h00 : Pause

D'une guerre à l'autre

Présidence : Philippe Joutard (Université de Provence Aix-Marseille I)

14h15 : En Grande Guerre : les mobilisations d'un géographe. Nicolas Ginsburger (Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris)

(Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris) 14h45 : Du Déclin de l'Europe aux interrogations sur le monde. Denis Wolff (Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris)

(Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris) 15h15 : Un géographe chez Armand Colin. Jean-Yves Mollier (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

15h45-16h00 : Discussion et Pause

La géographie en dialogue

Présidence : Marie-Claire Robic (Géographie-cité, équipe E.H.GO, Paris)

16h00 : La géographie sous le regard de l’histoire : Albert Demangeon et Lucien Febvre. Philippe Joutard (Université de Provence Aix-Marseille I)

(Université de Provence Aix-Marseille I) 16h30 : Albert Demangeon et Henri Wallon : les affinités intellectuelles entre un géographe et un psychologue. Serge Netchine (Université Paris VIII)

(Université Paris VIII) 17h00 : Louis Poirier (Julien Gracq), élève d'Albert Demangeon. Jean-Louis Tissier (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

17h30 : Conclusions

18h30 : Inauguration de l’exposition « Albert Demangeon (1872-1940) : méthodes, archives et combats d’un géographe de plein vent » (Bibliothèque Mazarine, 9 février-4 mai 2018)

Inscription : contact@bibliotheque-mazarine.fr