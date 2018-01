La vie communautaire et le service à la communauté

Annonce

Cette journée d’études est organisée par les centres de recherche CHSC (U. Coimbra), CIDEHUS (U. Évora), CRIHAM (U. Limoges) et et elle est ouverte au public.

Argumentaire

Le cadre de l’organisation ecclésiastique a influencé, dès son origine, la définition des circonscriptions territoriales des pouvoirs laïcs, au niveau politique, administratif et institutionnel. Ces questions, assez dépouillées par divers historiens, nous permettent de percevoir la longue durée des structures ecclésiastiques et leur intense influence sur la vie des populations. Aujourd’hui elles nous incitent, aussi, à réfléchir sur la répercussion des modèles ecclésiastiques séculiers dans les organisations laïques à l’échelle de la vie quotidienne et en interrogeant les microstructures.

Cette rencontre vise problématiser la manière dont la vie communautaire du clergé séculier a conditionné et influencé l’organisation sociale de l’Europe occidentale au Moyen Âge. Cette réunion scientifique se propose donc d’analyser les institutions laïques et ecclésiastiques d’après l’étude de leur fonctionnement interne en questionnant les points d’interpénétration et d’influence réciproque.

Cette rencontre continuera le thème de la Journée d’Études tenue à Paris le 25 mars 2017. Nous y avons assisté des contributions de plusieurs historiens et leur analyse de l’influence de l’organisation ecclésiastique canoniale et paroissiale dans les communautés laïques au niveau des modes de rémunération, de l’organisation des institutions communales, des institutions édilitaires et des confréries, du transfert dans les pratiques de l’écrit. Elle a examiné par ailleurs la pénétration des sociétés urbaines à l’intérieur des chapitres cathédraux et collégiaux et la manière dont ces chapitres assuraient un service religieux destiné aux laïcs ainsi que leur intervention dans le quotidien communautaire, liturgique et pastoral.

La réunion scientifique de février 2018 se analysera des institutions laïques et ecclésiastiques d’après l’étude de leur fonctionnement interne en questionnant les points d’interpénétration et d’influence réciproque. Elle vise l’articulation de réalités institutionnelles différentes, intégrées dans un cadre géographique large, concernant les aspects sociaux, politiques, artistiques et patrimoniaux. La discussion et le débat des thématiques seront privilégiés de manière à favoriser l’approche comparative des cadres ecclésiastiques dans les royaumes de la chrétienté occidentale.

Programme

09.00h Accueil / Ouverture institutionnelle

09.15h Introduction. Anne MASSONI (CRIHAM/U. Limoges) et Maria Amélia Álvaro de CAMPOS (FCT; CHSC/U. Coimbra ; CIDEHUS/U. Évora)

Présidence : Maria Helena da Cruz COELHO (CHSC/U. Coimbra; CITCEM/U. Porto)

1ère Séance

09.30h Les formes de la vie commune dans les chapitres italiens de la première moitié du XI e siècle. Émilie KURDZIEL (U. Poitiers)

Les formes de la vie commune dans les chapitres italiens de la première moitié du XI siècle. (U. Poitiers) 10.00h Se "chanoiniser" dans la France méridionale du Moyen Âge central . Anne MASSONI (CRIHAM/U. Limoges)

(CRIHAM/U. Limoges) 10.30h Discussion

11.00h Pause-café

11.30h Les clerici regis : du service de Dieu au service du roi (XIII e et XIV e siècles). Leontina VENTURA (CHSC/U. Coimbra)

et XIV siècles). (CHSC/U. Coimbra) 12.00h Le comte d’Ourém et la collégiale de Notre-Dame de la Miséricorde, en 1445. Saul António GOMES (CHSC/U. Coimbra)

12.30 Discussion

2ème Séance