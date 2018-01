Annonce

Colloque 601 - 86 Congrès de l'ACFAS - Université de Québec à Chicoutimi - CANADA - 7-11 Mai 2018

Argumentaire

L’adaptation aux changements et à la variabilité climatiques (CVC) dans les villes, les métropoles et les régions qui les entourent reste encore un sujet d’actualité partout dans le monde. Des chercheurs, des décideurs et également des citoyens au Québec et partout dans le monde se posent des questions sur l’impact du CVC sur la ville actuelle, les métropoles, les régions urbaines et métropolitaines et sur ses composants ainsi que sur les mesures à prendre pour que nos futures villes arrivent à s’adapter aux CVC. Les grandes vagues de chaleurs, les inondations et autres phénomènes météorologiques qui ne cessent d’apparaitre avec différentes nouvelles formes d’agressivité sur le bâti, les citoyens et sur les fonctions urbaines des villes, nous oblige à revenir encore une fois, dans cette 2e édition du colloque sur l’adaptation aux changements climatiques, pour mettre sous la loupe les différentes formes d’adaptation déjà engagées et projetées pour réduire l’impact sur les villes, les métropoles et leurs régions du point de vue forme d’habitations et de construction, style de déplacement et mobilité, leur sécurité alimentaire ainsi que le mode de vie des citoyens et les mutations qui peuvent apparaitre sur le travail en ville. Cette augmentation de la chaleur dans les villes a orienté aussi les réflexions vers la végétalisation des villes, l’agriculture urbaine, les nouvelles formes d’habiter et de vivre au quotidien. Ce colloque vise à cerner les différents risques du CVC sur les villes et à ressortir les meilleures mesures d’adaptations. Il s’intéressera également à l’adaptation aux CVC dans les thèmes suivants :

La conception urbaine des villes. La mobilité. La végétalisation des villes comme moyen d’adaptation. L’agriculture urbaine. 5- Le mode de vie en ville.6- Le travail en ville. La sécurité alimentaire. L’intégration des connaissances locales et régionales dans l’élaboration des stratégies et/ou les politiques pour construire les stratégies d’adaptation.

Ce colloque à travers son programme réunira des chercheurs de haut niveau, des étudiants et des experts, et des décideurs provenant de toutes les disciplines concernées par l’adaptation aux CVC et l’avenir des villes.

Modalités de soumission

Les personnes intéressées à présenter une communication orale ou par affiche au colloque sont invités à transmettre leur proposition de communication,

au plus tard le 09/02/2018,

par courriel aux deux adresses emails suivantes :

madani.azzeddine@gmail.com

christopher.robin.bryant@gmail.com

La proposition doit inclure un titre (avec un maximum de 180 caractères espaces compris), un résumé (maximum 1500 caractères espaces compris) et le nom de l’auteur ou des co-auteurs (et l’établissement d’affiliation et l’adresse courriel).

L’avis du comité scientifique sera transmis aux auteurs des propositions au plus tard le 22/02/2018.

Un ouvrage collectif sera édité après sélection des textes.

Responsables

Madani Azzeddine - Université de Khemis Miliana

Christopher Bryant - UdeM - Université de Montréal

Comité scientifique

Coprésidents

Duygu Kocaefe, professeure au département des sciences appliquées, UQAC

François Ouellet, professeur au département des arts et lettres, UQAC

Responsables de section

Dominic Bizot, Département des sciences humaines et sociales, UQAC (section 400 - Sciences sociales)

Christine Couture, Département des sciences de l'éducation, UQAC (section 500 - Éducation)

Élise Duchesne, Département de physiothérapie, UQAC (section 100 - Sciences de la santé)

Khadiyatoulah Fall, Département des arts et lettres, UQAC (section 300 - Lettres, arts et sciences humaines)

Issouf Fofana, Département des sciences appliquées, UQAC (section 200 - Sciences naturelles, mathématiques et génie)

Martin Otis, Département des sciences appliquées, UQAC (section 600 - Colloques multisectoriels)

Membres

Patricia Blackburn, Département des sciences de la santé, UQAC

Julie Bouchard, Département des sciences de la santé, UQAC

Hung-Tien Bui, Département des sciences appliquées, UQAC

Jean Châteauvert, Département des arts et lettres, UQAC

Jacques Cherblanc, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

Monica Cividini, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Mathieu Cook, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

Sandra Coulombe, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Sébastien Dufresne, Département des sciences de la santé, UQAC

Hassan Ezzaidi, Département des sciences appliquées, UQAC

Marie-Isabelle Farinas, Département des sciences appliquées, UQAC

Jorge Frozzini, Département des arts et lettres, UQAC

Cynthia Gagnon, École de réadaptation, Université de Sherbrooke

Benjamin Gallais, École de réadaptation, Université de Sherbrooke

François Guérard, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

Jacques-André Guéyaud, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Yasar Kocaefe, Département des sciences appliquées, UQAC

Gilbert Larochelle, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

Catherine Laprise, Département des sciences fondamentales, UQAC

Martin Lavallière, Département des sciences de la santé, UQAC

Valérie Legendre-Guillemin, Département des sciences fondamentales, UQAC

Andrée Lessard, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Hamid Mcheick, Département d'informatique et de mathématique, UQAC

Brahim Meddeb, Département des sciences économiques et administratives, UQAC

Nicole Monney , Département des sciences de l'éducation, UQAC

Sylvie Morais, Département des arts et lettres, UQAC

Suzy Ngomo, Département des sciences de la santé, UQAC

Linda Paquet, Département des sciences de la santé, UQAC

Anne Martine Parent, Département des arts et lettres, UQAC

James Partaik, Département des arts et lettres, UQAC

Marie-Eve Poitras, Département des sciences de la santé, UQAC

Marc-Urbain Proulx, Département des sciences économiques et administratives, UQAC

Loïc Pulido, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Jean-Paul Quéinnec, Département des arts et lettres, UQAC

Djamal Rebaine, Département des sciences appliquées, UQAC

Ali Saeidi, Département des sciences appliquées, UQAC

Jeanne Simard, Département des sciences économiques et administratives, UQAC

Barry Souleymane, Département des sciences de l'éducation, UQAC

Sabrina Tremblay, Département des sciences humaines et sociales, UQAC

Christoph Volat, Département des sciences appliquées, UQAC

Lien du colloque : http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/601