L'histoire de l'édition juridique (XVIe-XXIe sicèle)

Présentation

De la naissance de l’imprimerie à la Révolution numérique que nous vivons actuellement, la culture des juristes est avant tout livresque. Et l’on se plaît à reconnaître que le Code civil est sans conteste un point de rupture dans l’histoire de l’édition juridique. Or, si l’histoire de l’édition, du livre et de la lecture demeure un champ de recherche attesté, reconnu et fortement référencé depuis les années 1980, il faut humblement reconnaître que la recherche sur la production imprimée des livres de droit demeure pour beaucoup sous-estimée et peu développée. La prise de conscience pourtant chez les juristes d’un intérêt pour l’enseignement de leur discipline, puis pour ceux d’entre eux qui avaient laissé des traces théoriques comme pratiques , en métropole, dans les colonies, comme à l’étranger, ne pouvait pas négliger un axe essentiel de la transmission de la pensée juridique : l’étude du livre juridique et de son édition par laquelle il acquiert un statut autonome de relais incontournable du droit. Le moment est sans doute venu de réfléchir à un état des lieux de cette question selon les cinq axes des acteurs, des usages, des finalités, des formes et de la circulation de la littérature juridique.

Ce colloque international se déroule le jeudi 25 janvier 2018 à l’Université Paris Nanterre (Bâtiment B, salle de conférence) et le vendredi 26 janvier 2018 à l’École Normale Supérieure, Campus Jourdan (48, bd Jourdan, 75014 Paris), amphithéâtre.

Programme



Jeudi 25 janvier 2018

Université Paris Nanterre, Bâtiment B, salle de conférence

9h30 Accueil des participants

10h – 10h15 Ouverture

Robert Carvais, (CNRS Centre de théorie et analyse du droit)

1ère session – Les acteurs de l’édition : juristes ou professionnels du monde du livre ?

Président : Frédéric Audren (CNRS - École de droit de Sciences Po)

10h15 – 10h45 L’édition de la loi à l’époque moderne à travers les recueils factices d’actes royaux de la Bibliothèque nationale de France

Xavier Prévost (Université de Bordeaux – IRM – EA 7434)

10h45 – 11h15 L’entreprise éditoriale de l’Académie de Législation (1800-1807, an X-XIV de la République)

Yann-Arzel Durelle-Marc (Université Paris 13, CERAL)

11h15 – 11H45 Livres juridiques pour l’« indispensable marché catholique »

Trajectoires et stratégies des Anisson entre Lyon, Madrid et Lisbonne (1645-1724); Laura Beck Varela (Universidad Autónoma de Madrid)

11h45 – 12h Pause-café

12h – 12h30 Chroniques de l’entre-soi des éditeurs de droit parisiens au milieu du XIXe siècle. Co-éditions, faillites et suicides en chaînes

Viera Rebolledo-Dhuin (Université Versailles-Saint-Quentin - CHCSC– EA2448)

12h30 – 13h Quelques remarques sur l’histoire de Dalloz de 1824 à nos jours

Charles Vallée (Président d’honneur des éditions DALLOZ, Conseiller auprès de la direction générale du Groupe)

13h – 14h Déjeuner

2e Session – Les publics et usages des livres et des revues juridiques

Présidente : Géraldine Cazals (Université de Rouen, IUF)

14h – 14h30 Collectionner les ouvrages juridiques ? Les bibliophiles des Lumières

Raphaële Mouren (Institut Warburg, Londres/Centre Gabriel Naudé, Enssib, Villeurbanne)

14h30 – 15h Éditer le droit administratif au XIXe siècle. De quoi les stratégies pour promouvoir les littératures administratives sont-elles le nom ?

Clemmy Frierich (Université de Toulouse)

15h – 15h30 L’apport de l’édition juridique à la structuration des justices de paix (fin du XIXe siècle)

Antoine Pelicand (CeRCriD - Université Jean Monnet – Saint-Étienne)

15h30 – 16h Les revues juridiques belges

Sebastiaan Vandenbogaerde (Université de Gand)

16h – 16h30 Pause-café

3e Session – Le livre juridique : objet commercial et/ou intellectuel ?

Président : Jean-Yves Mollier, Université de Versailles Saint-Quentin

16h30 – 17h Pour l’amour de la science ? Enquête sur les motivations des créateurs de revues juridiques

Fatiha Cherfouh (Université Paris Descartes. Sorbonne Paris-Cité)

17h – 17h30 Inventer et réinventer les genres doctrinaux au XIXe siècle

Pierre-Nicolas Barenot (l’Université Jean Monnet – Saint-Étienne - CeRCriD)

17h30 – 18h L’édition juridique comme stratégie théorique. Le cas d’Édouard Lambert

Carlos Herrera (Université de Cergy-Pontoise)

18h – 18h30 Le mouvement critique du droit en publica(c)tions : la revue Procès, organe de réforme ou de révolution ?

Martine Kaluszynski (CNRS – Pacte, Université de Grenoble)

Vendredi 26 janvier 2018

École normale supérieure, Campus Jourdan, Amphithéâtre

9h Accueil des participants

4e Session – Les aspects formels (genre et configuration) du texte juridique

Président : Patrick Arabeyre (École nationale des chartes)

9h30 – 10h Les rôles de l’image scientifique dans l’imprimé juridique (XVIe-XVIIe siècle) : arts de mémoire et diagrammes visuels

Valérie Hayaert (Institut des Hautes Études sur la Justice, Paris)

10h – 10h30 L’âge des index (XVIe-XVIIe siècles)

Quentin Epron (Université Panthéon-Assas – Institut Michel Villey)

10h30 – 10h45 Pause-café

10h45 – 11h15 La dynamique impériale de l’édition de recueils juridiques coloniaux au XVIIIe siècle

Marie Houllemare (Université de Picardie)

11h15 – 11h45 Stratégies d’actualisation des ouvrages juridiques et conception pratique du droit

Guillaume Richard (Université Paris-Descartes)

11h45 – 12h15 Les catalogues d’éditeurs juridiques

Robert Carvais (CNRS – CTAD – Université Paris Nanterre)

12h15 – 14h : Déjeuner

5e session – La circulation du droit édité : diffusion et traduction

Présidente : Valérie Tesnière (CMH, EHESS)

14h – 14h30 Un éditeur parisien dans le livre juridique des Lumières :

La veuve Desaint et la diffusion de ses publications (1765-1766) Sébastien Evrard (Université de Lorraine)

14h30 – 15h L’édition juridique italienne aux XIXe-XXe siècles

Annamaria Monti (Università Bocconi)

15h – 15h30 Panorama de l’édition juridique en Belgique francophone

François Desseilles (Université de Liège)

15h30 – 16h Montesquieu in Edinburg

John W. Cairns (University of Edinburgh)

16h – 16h30 Pause-Café

16h30 – 18h Table-ronde - Quel chantier pour une histoire des éditeurs juridiques ?

Présidente : Anne-Sophie Chamb ost (Université Jean Monnet, Saint-Étienne, CerCriD)

(Université Jean Monnet, Saint-Étienne, CerCriD) Avec Valérie Tesnière (EHESS, CMH), Sidonie Doireau (Directrice éditoriale), Emmanuelle Filiberti (Editions LGDJ – Lextenso), Albert Rigaudière (Economica ) sous réserve, Fanny Bouteiller (Responsable d’édition, PUF), Hélène Hoch (Directrice du marché universitaire et librairie, Directrice éditoriale, Dalloz), Noëlle Balley, Alexandra Gottely, Cécile Cérède (Bibliothèque Cujas)

18h Conclusion