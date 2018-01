Médecine et philosophie XIX-XXIe siècle

Annonce

Programme de Formation-recherche CIERA 2018

Organisé par :

Delphine Antoine-Mahut, Elisabetta Basso, Cornelius Borck, Emmanuel Delille, Samuel Lézé et Christina Schües.

Coopération :

CAPHÉS (UMS 3610, ENS Paris), Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung (Universität zu Lübeck) et IHRIM (UMR 5317, ENS de Lyon)

Argument

Cet atelier se situe dans le cadre du projet de recherche « Approches historiques et philosophiques des savoirs anthropologiques en psychiatrie », développé au sein du réseau franco-allemand CIERA en 2018. L’objectif visé est d’engager une discussion entre étudiants et chercheurs autour de leurs travaux respectifs en croisant des perspectives française et allemande.

Depuis sa fondation au XVIIIe siècle, à l’intersection de la philosophie, la théologie, l’histoire et les sciences empiriques telles que la biologie et les savoirs médicaux, l’anthropologie a un statut controversé dans l’histoire des sciences. Souvent négligée à l’âge classique par une philosophie vouée à la recherche des fondements universels de la connaissance, l’anthropologie a été revalorisée au tournant du XIXe siècle, par les divers courants de la Lebensphilosophie en Allemagne, mais aussi de manière générale en tant qu’anthropologie physique, très investie par les médecins. Il faut attendre le XXe siècle pour que les méthodes des sciences sociales s’imposent sous la forme d’une anthropologie sociale et culturelle. Plus récemment encore, des disciplines comme l’anthropologie médicale et l’ethnopsychiatrie ont pris leur envol en se réappropriant l’approche ethnographique et culturelle dans le champ de la santé, en même temps que l’interdisciplinarité est de plus en plus invoquée dans les projets de recherche internationaux pour analyser la nature de la maladie, du handicap, de la souffrance et du soin –, en suscitant de nouvelles controverses.

Plus précisément, l’atelier que nous proposons a pour but d’interroger, à partir des travaux d’étudiants et de jeunes chercheurs, le lien entre réflexion épistémologique sur la médecine et historicité des pratiques qui l’ont construite. Cette initiative est ouverte à tous les mastérants et doctorants qui souhaitent exposer leur recherche et bénéficier de l’encadrement méthodologique de chercheurs confirmés, sur inscription préalable. De courtes présentations seront suivies de discussions en français, allemand et anglais. Une place particulière sera accordée aux savoirs anthropologiques mobilisés en santé mentale.

Programme

9h-9h15 Ouverture par Delphine Antoine-Mahut et Samuel Lézé

9h15-9h30 Présentation de la journée par Elisabetta Basso, et Emmanuel Delille

9h30-9h45 Présentation des participants

9h45-10h15

Présentation des travaux des mastérants et doctorants :

Romain Hacques : Malebranche et la psychologie expérimentale : Introduire le livre II de De la Recherche de la vérité (1885-1886)

: Malebranche et la psychologie expérimentale : Introduire le livre II de De la Recherche de la vérité (1885-1886) Pierre Brouillet : Maine de Biran et le passage des physiologistes au spiritualisme

: Maine de Biran et le passage des physiologistes au spiritualisme Félix Barancy : Les six éditions de l’Essai sur l’Histoire de la philosophie au XIXe siècle de Damiron : perspectives critiques



10h30-11h00 Discussion

11h00-11h20 pause

11h20-11h50

Présentation des travaux des mastérants et doctorants :

Chloé Mathys : Les dispositifs de précarité à la Croix Rouge de Lyon

11h50-12h30 Discussion

12h30 : Déjeuner

14h-14h45 Delphine Antoine-Mahut et Samuel Lézé

14h15-14h30

Mathias Winter : La guerre de l’autisme en France : questions anthropologiques ou à l’anthropologie ?

14h30-15h00 Discussion

15h00-15h30

Présentation des travaux des mastérants et doctorants :

Eléna Tsouri : Perspectives sur l’autisme

: Perspectives sur l’autisme Miguel Marlon : Human environment, common environment: from materalistic psychology to ethology



15h30-16h00 Discussion

16h00-16h30 : Pause

16h30-16h45 Cornelius Borck

16h45-17h00 Christina Schües

17h00-17h30 Discussion

18h Clôture de la journée

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements : elisabetta.basso@ens.fr ; emmanuel.delille@ens.fr