Grands penseurs arabes à travers l’histoire

Résumé

Poètes, philosophes, historiens, musiciens, les explorations intellectuelles et sensibles de ces grands penseurs recouvrent tous les champs du savoir, de la musicologie et de la mystique, aux mathématiques, de l’astronomie à la médecine. Ces quatre grands penseurs des IXe, XIIe et XIVe siècle, furent également de grands voyageurs, curieux du monde et de leur époque. Ils vécurent dans les cités qui firent le rayonnement de l'empire islamique, de Séville à Damas, du Caire à Bagdad. La réception de leur œuvre dépasse largement les frontières de leurs régions d’élection, comme de leur époque.