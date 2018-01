Annonce

Présentation

Le GRPA (Groupe de recherche sur le plâtre dans l'art) organise une seconde journée d'étude sur le thème du plâtre et la couleur à travers les époques : le plâtre peint. Artistes et professionnels, historiens de l’art et scientifiques, conservateurs et restaurateurs du Patrimoine sont invités à communiquer autour de ce sujet pluridisciplinaire, en partenariat avec la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine et le Musée du Plâtre.

Programme

Vendredi 23 mars 2018

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine – 94 Charenton

9h30 - Présentation de la journée d’étude. G. Désiré dit Gosset (directeur de la MAP) et G-L. Barthe (président du GRPA)

9h45 - Les reliefs en plâtre polychromé de la Renaissance italienne. A-S. Le Hô (C2RMF)

(C2RMF) 10h10 - Une collection de figurines caricaturales au MUS. F. Gaget (conservateur-restaurateur)

Pause

10h50 - Les plâtres peints en ravalement de façades. F. Charpentier (architecte)

(architecte) 11h15 - Les enduits au plâtre peint du Château de Marly. A. Heitzmann (archéologue) et T. Le Dantec (architecte du patrimoine)

(archéologue) et (architecte du patrimoine) 11h40 - L’usage du plâtre en support du décor du salon des Muses au Château de Vaux-le-Vicomte. A. Bertrand (conservatrice-restauratrice)

12h05 - Débat et questions

12h30 - Pause déjeuner : buffet froid

14h00 - « L’encre et le plâtre », les reliefs gravés. G-L. Barthe (conservateur-restaurateur du patrimoine)

(conservateur-restaurateur du patrimoine) 14h25 - Stucs peints du monde islamique. C. Inizan (chargée de recherche, MAP/CRMH)

(chargée de recherche, MAP/CRMH) 14h50 - Le plâtre peint, quelques exemples archéologiques franciliens XIIe-XVIe siècle. I. Lafarge (archéologue)

(archéologue) 15h15 - Peindre sur les supports en plâtre, aspects physico-chimiques. G. Seng (Siniat)

15h40 - Débat et questions

16h30 - Clôture de la journée d’étude