Les bibliothèques patrimoniales en Belgique, 500 ans d'histoire

Annonce

Argumentaire

En cette année académique 2017-2018, l’Université de Liège et l’Université de Gand commémorent chacune le bicentenaire de leur fondation. Ce n’est cependant pas leur seul point commun : ces deux institutions abritent en effet les pôles patrimoniaux les plus significatifs du Nord et du Sud de la Belgique.

L’occasion était belle de prendre appui sur ces deux dépôts (universitaires) d’exception pour aller à la rencontre d’autres bibliothèques belges dont les richesses – présentées ici sous des angles inédits – méritaient tout autant un éclairage de premier plan.

Cinq collections seront ainsi mises à l’honneur, le 17 avril 2018 à la Bibliothèque royale de Belgique, lors de la prochaine journée d’étude du groupe de contact du FNRS « Documents rares et précieux ». Les bibliothèques patrimoniales de Gand et de Liège, bien sûr, mais aussi la Réserve précieuse de la Société archéologique de Namur, la collection d’autographes du Musée de Mariemont ou encore la célèbre Bibliothèque des ducs de Bourgogne, berceau de ce qui deviendra la future Bibliothèque royale de Belgique. Un focus sur les liens entretenus par cette dernière avec ses homologues de Liège et de Gand, via des réseaux bibliothéconomiques et bibliophiliques, permettra ainsi de boucler la boucle.

Programme

9h30 : Accueil – Sara Lammens (KBR)

(KBR) 9h45 : Baudouin van den Abeele (UCL), De Dijon et Paris à Lille et Bruxelles : la quête des inventaires de la librairie de Bourgogne

(UCL), De Dijon et Paris à Lille et Bruxelles : la quête des inventaires de la librairie de Bourgogne 10h05 : Hendrik Defoort (UGent), Aperçu des collections spéciales de la Bibliothèque universitaire de Gand (Boekentoren) : défis et opportunités

(UGent), Aperçu des collections spéciales de la Bibliothèque universitaire de Gand (Boekentoren) : défis et opportunités 10h25 : Renaud Adam (Université de Tours – ULiège), Le livre italien de la Renaissance dans les collections de l’Université de Liège

10h45 : Discussions – Pause