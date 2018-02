Résumé

Le colloque « Les discours de l'éditeur » aura lieu les 9 et 10 mars 2018, au centre culturel de l'université de Sherbrooke. Ce colloque est coorganisé par la chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire (Édisoc) et le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) dans le cadre du projet de recherche « Sur les traces de l’éditeur ».