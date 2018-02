Découvertes monétaires en contextes funéraires

Annonce

La question de l’analyse des pratiques rituelles des sociétés anciennes apparaît aujourd’hui comme un domaine de pointe, au cœur des préoccupations des chercheurs travaillant sur le domaine funéraire. Loin du simple ramassage de mobilier auquel fut longtemps limitée la fouille de sépultures, la discipline prend désormais en compte deux données essentielles : d’une part l’anthropologie biologique qui permet de replacer le défunt au cœur des considérations portant sur le domaine funéraire et d’autre part l’étude poussée des phénomènes taphonomiques permettant de restituer l’agencement de la tombe. Les objets déposés dans les tombes sont dès lors considérés comme des éléments constituant le dispositif au cœur duquel se place le défunt : en d'autres termes, ils sont à même de nous renseigner sur les gestes funéraires. Au sein de ce nouveau champ d’investigations que constitue l’étude des gestes et des rites, la prise en compte des données fournies par l’analyse des monnaies en contextes funéraires n'a pas encore pris son véritable essor, sans doute du fait de l’absence de synthèses présentant ce qui est de l’ordre du possible en la matière. Il s'agit pourtant indubitablement d'un thème à placer au cœur de ce renouveau de l'archéologie funéraire : le geste de dépôt d’une ou plusieurs monnaies s’insère en effet dans les séquences rituelles complexes et variées qui visent à constituer la tombe. La Gaule du Nord offre des espaces particulièrement dynamiques en terme d’archéologie qui font désormais office de véritables zones pionnières pour ces réflexions, notamment du point de vue méthodologique. La question des découvertes monétaires de sépultures mérite aujourd’hui d’être revue par le biais d’une approche résolument contextuelle, envisagée à la lumière des progrès conceptuels de ces dernières années en matière d’analyse de la documentation funéraire.

Cette journée d’étude sera par conséquent l’occasion de confronter les expériences en matière de prise en compte des données numismatiques, tout en offrant un cadre de réflexions et d’échanges sur des questions communes aux archéologues et aux numismates concernant les protocoles d’étude des monnaies et l’intégration des données qu’elles livrent au sein du discours propre à l’archéologie funéraire.

Programme

9h Accueil

9h15 Introduction

9h30 Jean-Patrick Duchemin (Laboratoire Halma) : Monnaies en contextes funéraires : nouveaux enjeux, nouvelles approches. Apports de fouilles récentes de Gaule du Nord à la redéfinition d’un concept.

10h Josabeth Millereux-Le Béchennec (Amiens Métropole) & Jean-Marc Doyen (Laboratoire Halma) : Les monnaies dans les rites funéraires du Bas-Empire à Amiens, l'exemple de la nécropole de la Citadelle

10h30 Pause

11h Johan Van Heesch (Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique) : Les monnaies dans les tombes romaines de la Rue Perdue à Tournai : position, types et rituel

11h30 Michel Kasprickz (Inrap Grand-Est, UMR 6298 ARTEHIS) & Benoit Filipiak (Inrap Grand-Est) : Les monnaies dans les structures funéraires de la cité des Tricasses (Lyonnaise) (50 av. - 400 ap. J.-C.)

12h discussion

Déjeuner (sur inscription)

14h Évelyne Gillet (Inrap Hauts-de-France) & Jean-Marc Doyen (Laboratoire Halma) : Les dépôts monétaires de la nécropole privilégiée de Templeuve-en-Pévèle

14h30 Jenny Kaurin (DRAC-SRA Centre-Val de Loire, UMR 6298 ARTEHIS ) : Les monnaies dans les assemblages funéraires trévires : fin du IIIe s. av. - début du IIIe s. ap. J.-C.

15h Pause

15h30 Claire Barbet (Inrap Hauts-de-France) & Jean-Marc Doyen (Laboratoire Halma) :

16h William Van Andringa (Université de Lille et Institut universitaire de France) : Pensées matérielles : conclusion sur le rite de la monnaie en contexte funéraire

16h30 Discussion et conclusions de la journée