Annonce

La Bibliothèque Universitaire de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) propose un emploi d'ingénieur dans le cadre du projet DFG : "Making Mysticism. Mystische Bücher in der Bibliothek der Kartause Erfurt" (Faire de la mystique. Les livres mystiques dans la bibliothèque de la chartreuse d'Erfurt). Le travail suppose une étroite collaboration avec le département de germanistique de l'Université Albert Ludwig qui porte le projet. Ce dernier consiste pour l'essentiel à proposer une édition génétique des rubriques du catalogue de bibliothèque et la reconstitution virtuelle des fonds afférents à la mystique.

Universität Freiburg

Die Universität Freiburg ist einen Wechsel wert: Mit ihrer über 500-jährigen Geschichte ist sie eine der renommiertesten und forschungsstärksten Universitäten Deutschlands. Hier arbeiten Sie in einer einzigartigen Vielfalt von Fächern, Perspektiven und Menschen für Forschung und Lehre auf höchstem Niveau - mitten in einer der beliebtesten Städte Deutschlands.

Die Personalpolitik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg orientiert sich an den Prinzipien der Gleichstellung und Vielfalt. Die Universität bekennt sich nachdrücklich zu dem Ziel einer familiengerechten Hochschule.

Projekt

Die Universitätsbibliothek Freiburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in

Vollzeitstelle, Eintrittstermin: sofort

zur Mitarbeit in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt „Making Mysticism - Mystische Bücher in der Bibliothek der Kartause Erfurt“. Die Universitätsbibliothek arbeitet in diesem Vorhaben in enger Kooperation mit dem Deutschen Seminar - Germanistische Mediävistik. Im Rahmen des Projekts soll an der Universitätsbibliothek in enger Abstimmung mit den mediävistischen FachwissenschaftlerInnen eine fachspezifische, kollaborative Arbeitsumgebung entwickelt werden. Sie umfasst u. a. die Präsentation der digitalen genetischen Edition des Bibliothekskatalogs der Kartause und eine virtuelle Rekonstruktion ausgewählter Signaturengruppen.

Ihre Kernaufgaben

Entwicklung einer webbasierten Datenbank für die Speicherung und Präsentation der im Projekt bearbeiteten digitalen Edition

Entwicklung von integrierten Tools zur Analyse, Bearbeitung und Volltextspeicherung von TEI/XML-Dateien

(Weiter-)Entwicklung von geeigneten APIs zum (Meta-)Datenaustausch

Präsentation der IT-Ergebnisse auf (Fach-)Workshops

Mitarbeit bei der Berichterstattung und Ergebnissicherung

Ihre Qualifikationen

abgeschlossenes wiss. Hochschulstudium (Master, Diplom oder vergleichbar)

nach Möglichkeit Erfahrungen im Bereich der Digital Humanities

sehr gute Programmierkenntnisse in den Sprachen Angular, PHP, HTML5 und CSS3

gute Kenntnisse in der Datenbankprogrammierung (PostgreSQL oder vergleichbar)

Kenntnisse von TEI/XML

ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Erfahrung in der Projektarbeit

Erfahrungen in den Bereichen Langzeitarchivierung, Metadaten, Graphdatenbanken, Suchmaschinentechnologien (Elasticsearch, Solr) und Python sind von Vorteil

Wir bieten Ihnen eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen Team mit viel Erfahrung. Sie können Ihre eigenen Ideen einbringen und von dem Wissen der Kolleginnen und Kollegen profitieren. Sie arbeiten mit den mediävistischen FachwissenschaftlerInnen im Projekt eng zusammen.

Anwendung

Bitte sehen Sie von der Einsendung von Originalunterlagen ab. Ihre Bewerbung wird nicht zurückgeschickt, sondern nach Abschluss des Verfahrens datenschutzgerecht vernichtet. Bewerbungsmappen sind entbehrlich. Sie können Ihre Bewerbungsunterlagen gerne elektronisch schicken.

Bei Fragen im Vorfeld einer Bewerbung können Sie sich an die Direktion der Universitätsbibliothek (direktion@ub.uni-freiburg.de) oder den Leiter des Dezernats IT, Hr. Rau (dezernat-it@ub.uni-freiburg.de), wenden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://ub.uni-freiburg.de



Die Stelle ist auf 2 Jahre befristet. Die Vergütung erfolgt nach TV-L E13. Für die hier ausgeschriebene Position freuen wir uns besonders über Bewerbungen von Frauen.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen und Belegen unter Angabe der Kennziffer 10741

bis spätestens 28.02.2018.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte in schriftlicher oder elektronischer Form an:

Universitätsbibliothek Freiburg Direktion

Postfach 1629

79016 Freiburg E-Mail:

stellen@ub.uni-freiburg.de