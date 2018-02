Annonce

La péninsule Ibérique possède cette particularité d’avoir été le terrain de rencontres entre différentes cultures et à ce titre le théâtre de contacts entre divers systèmes religieux, particulièrement durant l’Antiquité et le Moyen Âge. De même que la réalité du mythe de la convivencia entre les trois religions monothéistes après 711 a été largement remise en question par une étude précise des sources, l’implantation successive de nouvelles religions, phénomène complexe et diversifié, semble mériter un réexamen. De fait, cette implantation, des cultes romains à l’islam, a longtemps été perçue et pensée dans l’historiographie comme un bouleversement fondamental, une rupture. Or, qu’en est-il dans les sources ?

S’il semble aujourd’hui pertinent de revenir sur cette idée, c’est avec l’objectif d’étudier sur la longue durée les processus d’implantation, de réception — acceptation, refus, accommodement — et d’intégration de nouvelles croyances ou pratiques religieuses au sein des sociétés ibériques. Ce colloque aura donc ainsi pour enjeu fondamental de mettre en perspective les différents phénomènes d’arrivée de cultes, de croyances ou de systèmes religieux sur un territoire qui leur est initialement étranger, la péninsule Ibérique, dans la période charnière des IIIe-XIe siècles.

Programme

Lundi 06/03

9h30-14h Ouverture, Michel BERTRAND Director de la Casa de Velázquez

Introduction, Gaelle BOSSEMAN, Casa de Velázquez / École pratique des hautes études, Paris ; Carole GOMEZ, EHEHI - Casa de Velázquez ; Juan Antonio JIMÉNEZ SÁNCHEZ Universitat de Barcelona

La phase d'implantation

Présidence : María del Mar MARCOS SÁNCHEZ Universidad de Cantabria

Elena MUÑIZ GRIJALVO Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, El lugar del culto a Isis en las ciudades de la Península Ibérica

15h30-19h

Dialogues et conflits : interractions entre anciens cultes et nouvelles religions

Présidence : Clelia MARTÍNEZ MAZA Universidad de Málaga

Donatella TRONCA Università di Bologna Spumansque ore lymphatico bacchabundus. Dancing in the Christian Iberian Peninsula

Mardi 06/03

9h30-13h30

Identités et constructions discursives

Présidence : Cándida FERRERO HERNÁNDEZ Universitat Autònoma de Barcelona

Richard GORDON Universität Erfurt The Epistula of Severus of Menorca and the role of imaginary Jews in Christian polemic

15h-17h30

Processus de transformations et innovations cultuelles : reconstruire les comportements religieux dans la Péninsule sur la longue durée

Présidence : Juan Antonio JIMÉNEZ SÁNCHEZ Universitat de Barcelona

Jaime ALVAR EZQUERRA Universidad Carlos III de Madrid Hacia un cambio de paradigma: manifestaciones religiosas en la Hispania del siglo III

Conclusions, Gaelle BOSSEMAN, Casa de Velázquez / École pratique des hautes études, Paris ; Carole GOMEZ, EHEHI - Casa de Velázquez; Juan Antonio JIMÉNEZ SÁNCHEZ Universitat de Barcelona ; María del Mar MARCOS SÁNCHEZ Universidad de Cantabria