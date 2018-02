Annonce

Afin de favoriser la coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales et de faciliter la constitution d’équipes transnationales et pluridisciplinaires, le CIERA lance un appel à projets pour la mise en place de programmes de formation-recherche coordonnés. Il s’agit de programmes « agiles » par contraste avec d’autres types de coopération plus « lourds » à instaurer (ANR-DFG, programmes européens, etc.), les dossiers de candidature sont d’un format raisonnable, et les coopérations ainsi créées ont vocation à favoriser la gestation de projets de plus grande ampleur et, surtout, à promouvoir l’inscription des doctorants et jeunes chercheurs dans les réseaux de coopération scientifique franco-allemands.

Principes d’attribution

Cet appel s’adresse à des chercheurs et enseignants-chercheurs se regroupant pour mener à bien un programme d’une durée maximale de deux ans.

Le porteur de la candidature ainsi que son gestionnaire doivent être issus d’un établissement membre du GIP CIERA, c’est-à-dire en être membre statutaire.

Liste des établissements membres du CIERA : CIRAC, EHESS, ENS Ulm, ENS de Lyon, FMSH, Sciences Po Grenoble, Sciences Po Paris, Université Cergy-Pontoise, Université Lumière Lyon 2, Sorbonne Université, Université Paris I, Université de Strasbourg.

Dans le cas des chercheurs CNRS ou des chercheurs non titulaires, ils devront être affectés à un laboratoire de recherche hébergé dans un établissement membre.

Les projets doivent associer des partenaires français et allemands et être en rapport, de manière exclusive ou non, avec l’aire culturelle de langue allemande. Les approches pluridisciplinaires seront privilégiées.

Le programme doit comporter une combinaison d’au moins deux éléments parmi ceux énumérés ci-dessous :

cycle de séminaires

journée d’étude

atelier (ou cycle d’ateliers)

colloque

On veillera particulièrement à ce que des doctorants soient pleinement intégrés et associés à la réalisation du programme. La collaboration étroite entre jeunes chercheurs et chercheurs confirmés représente un des objectifs essentiels du CIERA. Les doctorants associés peuvent l’être à titre de participants et d’intervenants. Leur participation n’est en rien incompatible avec une candidature à une bourse du CIERA.

Les post-doctorants sont également invités à présenter des projets collectifs entre équipes françaises et allemandes, construits autour d'une série de journées d'étude, d'ateliers ou de colloques, éventuellement en lien avec un séminaire. Les projets présentés par des post-doctorants pourront se limiter à une année.

Modalités

Les manifestations scientifiques proposées peuvent, à l’exception des séminaires financés par le CIERA qui doivent rester localisés dans un établissement membre du GIP CIERA, se tenir dans tout établissement d’enseignement supérieur et/ou de recherche, à condition que celui-ci s’engage également sur le plan financier et organisationnel.

La participation des doctorants peut se concrétiser notamment par la rédaction de comptes rendus détaillés de certaines manifestations destinés à être publiés dans les Carnets de recherche du CIERA (publication électronique).

peut se concrétiser notamment par la rédaction de comptes rendus détaillés de certaines manifestations destinés à être publiés dans les Carnets de recherche du CIERA (publication électronique). Les projets retenus bénéficient d’un soutien financier à hauteur de 60 % maximum du budget total. Ce soutien est déterminé en fonction du programme et du budget présentés. Il est nécessaire de faire apparaître dans le budget prévisionnel la contribution financière du laboratoire ou de l’établissement de rattachement et des autres partenaires du projet.

L’attribution des crédits par le CIERA se fera par étapes , en fonction de la réalisation effective du programme. Une convention sera établie entre l’établissement de rattachement du responsable du projet et le CIERA, précisant les modalités de soutien du CIERA ainsi que les conditions d’évaluation du programme.

des crédits par le CIERA se fera , en fonction de la réalisation effective du programme. Une convention sera établie entre l’établissement de rattachement du responsable du projet et le CIERA, précisant les modalités de soutien du CIERA ainsi que les conditions d’évaluation du programme. Le soutien accordé par le CIERA ne pourra porter ni sur des publications à venir ni sur des dépenses de personnel . Des aides à publication peuvent être sollicitées auprès du CIERA une fois le PFR achevé.

à venir sur des . Des aides à publication peuvent être sollicitées auprès du CIERA une fois le PFR achevé. Un rapport scientifique et financier des activités doit être transmis au CIERA une fois le PFR achevé, selon le formulaire annexé à la convention.

Calendrier

La candidature se fait en deux étapes :

1 ère étape : envoyer avant le 11 mars 2018 au CIERA par voie électronique (nathalie.faure@sorbonne-universite.fr) une lettre d’intention présentant sommairement le projet (format, thématique, lieu, date prévisionnelle, organisateurs et partenaires).

étape : envoyer au CIERA par voie électronique (nathalie.faure@sorbonne-universite.fr) une lettre d’intention présentant sommairement le projet (format, thématique, lieu, date prévisionnelle, organisateurs et partenaires). 2ème étape : présenter avant le 27 mai 2018 un projet définitif complet, avec un programme et un budget précis (formulaire à télécharger sur le site), le CIERA restant d’ici cette date à disposition des candidats pour un échange d’informations.

Les projets seront examinés mi-juin par le comité de pilotage du CIERA. Les résultats seront rapidement communiqués aux candidats.

Constitution du dossier

remplir le formulaire de candidature ;

joindre une présentation détaillée du projet (6000 signes espaces compris maximum) montrant, entre autres, l’inscription du projet dans les objectifs du programme PFR et précisant également le public visé (étudiants de master, doctorants, enseignants-chercheurs…) ainsi que les valorisations envisagées ;

joindre 1 CV succinct (1 page maximum) du ou des porteur(s) du projet et des co-organisateurs.

Il peut être utile de consulter les programmes déjà acceptés sur le site du CIERA.

Comité scientifique