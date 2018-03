Chanter l'actualité de Louis XII à Henri IV

Annonce

Argumentaire

Les chansons de la Renaissance offrent un corpus foisonnant qui fait retentir jusqu’à nous les échos de l’actualité, traduit une certaine idée de l’écriture poétique, et offre une image passionnante de l’auditoire auquel elles étaient destinées. L’objectif de ce colloque, qui croisera les analyses musicologiques, historiques et littéraires, est de déployer autant que possible les différents aspects des chansons d’actualité de l’époque. Textes aux airs bien souvent perdus, inscrits en profondeur dans l’histoire de leur temps, ces chansons ont participé à l’œuvre de propagande des parti(e)s en présence. Elles ont pu aussi contribuer à rassembler des communautés, notamment par le biais de la commémoration des événements et des figures qu’elles ont chantés. Il s’agira donc d’étudier l’origine de ces textes à partir des supports et des sources qui nous sont parvenus (satires, placards, préfaces, chansonniers, paroliers, etc.), d’en analyser la diversité générique et formelle puisqu’elles peuvent s’approprier les codes de la chanson historique, spirituelle ou encore à boire, mais aussi de s’intéresser à la poétique du genre (si genre il y a), sans oublier ce que ces textes nous disent de leur réception et de leur diffusion. Notre investigation portera aussi sur le statut de la vérité, sur l’utilisation de la rumeur et d’une rhétorique propagandiste, car les nouvelles véhiculées dans ces chansons, comme dans d’autres textes d’actualité, sont le fait d’auteurs, parfois anonymes, qui peuvent prendre fait et cause pour un parti ou une idée, notamment dans le cadre des guerres de Religion. Ce questionnement nous amènera à croiser les compétences des différentes disciplines afin d’essayer de définir les codes qui régissent ces textes, dans leurs spécificités textuelles et musicales, mais aussi afin de les réinscrire au plus près de leur contexte historique, afin de saisir leur influence réelle et leurs modalités d’action.

Programme

Jeudi 22 mars

9h00 Introduction

Chanson d’actualité et bibliographie matérielle des imprimés gothiques

9h30 Les chansons d'actualité mises en livrets gothiques : formes, matérialité, enjeux, Marion Pouspin

10h00 Les "chansons d'actualité" des plaquettes gothiques imprimées par Jean Trepperel et ses successeurs (1493 - vers 1530), Adeline Lionetto

10h30 Discussion

Hétérogénéité énonciative et diversité générique : la guerre

10h45 Le sac de Rome de 1527 dans la chanson populaire (XVIe-XXIe siècles), Robert Bouthillier et Eva Guillorel

11h15 Pause

11h45 Chansons et récits de bataille dans quelques occasionnels de la fin du règne de François Ier, Sophie Astier

12h15 Les chansons d’aventuriers (v. 1510-v. 1550), Laurent Vissière

12h45 Discussion

13h00 Pause déjeuner

Les guerres de Religion

14h30 Chansons : lieux de mémoire et enjeux d’actualité pendant les guerres de Religion, Tatiana Debbagi-Baranova

15h00 ‘Merck toch hoe sterck’ : les chansons des gueux aux Pays-Bas, Jelle Koopmans

15h30 Discussion

15h45 Actualisations du chant éternel à la cour de Henri IV : musique sacrée, réforme catholique et société de cour, Pierre Tenne

16h15 Le chant de l’actualité dans les Recueils de Rasse des Neux, Gilbert Schrenk

16h45 Discussion

17h00 Pause

18h00 Concert

Vendredi 23 mars

Ecriture de la circonstance

9h00 L'éloge de la paix dans les recueils de chansons sans musique publiés par les libraires-imprimeurs Rigaud et Bonfons (1548-1601), Stéphane Partiot

9h30 Le Cantique sur la prins du Havre de Grâce (1563), Laurent Guillo

10h00 Henri IV et le Duc de Parme : un air pour le siège de Paris, Isabelle His

10h30 Discussion

10h45 Pause

Mise en perspective réflexive de l’actualité

11h00 Chanter l’assassinat d’Henri III et Henri IV : commémorer ou moraliser, Mélinda Latour

11h30 Pleurer l’assassinat des Guise : comparer la poétique des chansons à celle des autres poèmes funéraires de circonstance, Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano

12h00 Discussion

12h15 Est-il toujours d'actualité de chanter les misères ? Ecriture et réécriture d'une ode d’Antoine de la Roche-Chandieu, Julien Goeury

12h45 Discussion et conclusion

Organisation

Colloque organisé par Olivier Millet, Alice Tacaille (U. Paris Sorbonne), Jean Vignes (U. Paris 3) et Nahéma Khattabi (U. Poitiers), avec le soutien de l'IEA de Paris, du CELLF, de l'IREMUS, du CERILAC, du Centre Saulnier, et des Ecoles doctorales de Paris IV.