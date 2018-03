Diffusion et héritage des Lumières entre pensée et action politique

Annonce

EA REIGENN Séminaire doctoral de M. le Professeur Gérard Laudin, avec la collaboration de Pauline Pujo (Académie de Toulouse / CLARE, Université Bordeaux Montaigne)

Dans quelle mesure les Lumières doivent-elles être diffusées vers les couches sociales les moins riches et les moins instruites ? Dans quelle mesure le fait de les diffuser change-t-il leur définition même ? Ainsi s'engage, au tournant du XIXe siècle, le débat qui contribue à faire des Lumières, dans les deux siècles qui suivent, un héritage multiple et complexe, qu'il est possible d'analyser au prisme des tensions entre pensée et action, idées et réalités, théorie et pratique ou encore forme de gouvernement (Regierungsform) et manière de gouverner (Regierungsart). Les enjeux de pouvoir motivant la concurrence entre différents savoirs ou encore la nécessité de trouver des médiateurs entre philosophie et politique entraînent l'émergence de nouvelles représentations de l'autre et de figures nouvelles de l'espace public tant originales que comparables entre elles, notamment dans une perspective d'histoire croisée entre France et Allemagne.

Samedi 17 mars

Figures de l'espace public entre théorie et pratique

Ayşe Yuva (Académie de Créteil / Centre Marc-Bloch, Berlin) : La philosophie comme principe de la politique et du droit? Lerminier lecteur de Gans.

Daniel Azuelos (Université de Picardie Jules-Verne) : Heine et Toc queville, ou la démocratie victime de ses excès.

Samedi 7 avril

Récits de voyage et représentations de l'autre

Margot Damiens (EA REIGENN, Université Paris-Sorbonne / Université Greifswald) : Du même à l’autre : les frontières entre le Danemark et l’Allemagne dans les récits de voyage et les livres de géographie et de statistique (XVIII e siècledébut du XIX e siècle).

Emmanuel Hourcade (IHRIM, ENS de Lyon) : Perfectibilité et rapport à l'autre dans les récits de voyage de Georg Forster.

Discutante : Céline Trautmann-Waller (CEREG, Université Sorbonne Nouvelle)