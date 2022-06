Des femmes militantes (Italie, 1820-1922)

Summary

Ce colloque entend explorer les différentes activités militantes par lesquelles les femmes ont participé à la vie politique du début du XIXe siècle à la « première vague féministe » (1865-1920), dans cette période de transformation de la péninsule italienne et de naissance d’un nouvel État national, qualifiée aujourd’hui de « long Risorgimento ». Il entend réfléchir au thème du militantisme féminin pendant cette période non seulement en termes de genre, mais aussi de choix, c’est-à-dire à la participation au sens large, à la fois aux batailles et sur les barricades, aux luttes armées, mais aussi aux idées et aux débats politiques qui ont accompagné la naissance de l’Italie contemporaine. L’intention est de privilégier l’analyse des réseaux, en suivant non seulement des itinéraires individuels, mais aussi des exemples de militantisme collectif, qui émergent à travers l’analyse des espaces et des formes de relations dans la sphère publique.