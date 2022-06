Announcement

Présentation

Dans le cadre du projet ACTÉPI – Les actes épiscopaux français du Moyen Âge : édition multimodale et exploitation, financé par l’ANR sur la période 2019-2023, l’édition critique d’une vingtaine de corpus d’actes épiscopaux du nord et du centre de la France est actuellement en cours de préparation.

Trente ans après le recueil de contributions publié en hommage à Lucie Fossier, à l’époque intitulé À propos des actes d’évêques, les éditions de corpus actuellement en préparation et les outils numériques utilisés pour leur traitement et leur exploitation permettent de jeter une lumière nouvelle sur ces sources riches que sont les actes épiscopaux et d’envisager des études précises et renouvelées à leur sujet.

C’est pourquoi, dans le cadre du projet ACTÉPI, deux colloques sont organisés : du 16 au 17 juin 2022 à Orléans, et en mai 2023 en Lorraine. Le premier sera consacré aux actes épiscopaux eux-mêmes, à leurs caractéristiques, à leur composition, à leurs rédacteurs et à leurs conditions de rédaction. Le second portera sur les auteurs de ces actes, leurs pouvoirs et leurs réseaux, accessibles à travers le contenu des actes épiscopaux.

Programme

Orléans – Hôtel Dupanloup, Grande salle de réception – 1 rue Dupanloup.

Jeudi 16 juin

9h45-10h15 – Accueil des participants.

10h15-10h30 – Introduction.

Forme écrite, mise en forme des actes épiscopaux et chancelleries-Acte 1

(sous la présidence de Benoît-Michel Tock)

10h30-11h – Annie DUFOUR (CNRS-IRHT, Paris), Les caractères internes des actes de Gautier de Saint-Maurice et de Gautier de Mortagne (1151-1178).

(CNRS-IRHT, Paris), Les caractères internes des actes de Gautier de Saint-Maurice et de Gautier de Mortagne (1151-1178). 11h-11h30 – Bruno SAINT-SORNY (institut cath. de Rennes), Les actes des évêques de Troyes. Analyse d’un corpus.

(institut cath. de Rennes), Les actes des évêques de Troyes. Analyse d’un corpus. 11h30-12h – Paul CHAFFENET (univ. d’Orléans puis univ. de Caen-CRAHAM), Qu’est-ce qu’un acte d’évêque d’Orléans ? Disparités, influences potentielles et rythmes d’une production diplomatique (XIe-milieu du XIIe siècle).

12h- 12h30 – Discussion

12h30-14h – Déjeuner

Forme écrite, mise en forme des actes épiscopaux et chancelleries-Acte 2

(sous la présidence de Marlène Hélias-Baron)

14h-14h30 – Caroline CHARRAN (univ. de Caen-CRAHAM), Les actes des évêques d’Avignon et leur évolution formelle (milieu XI e siècle – fin XII e siècle) : un premier état des lieux.

(univ. de Caen-CRAHAM), Les actes des évêques d’Avignon et leur évolution formelle (milieu XI siècle – fin XII siècle) : un premier état des lieux. 14h30-15h – Chantal SENSEBY (univ. d’Orléans-POLEN), Les actes des archevêques de Tours, de Téotolon à Arnoul.

(univ. d’Orléans-POLEN), Les actes des archevêques de Tours, de Téotolon à Arnoul. 15h-15h30 – Jean-Pol EVRARD (univ. de Lorraine-CRULH) et Jean-Baptiste RENAULT (univ. de Lorraine-CRULH), Les citations dans les actes des évêques de Metz et de Verdun : essai d’étude comparative.

15h30- 16h – Discussion

« Auteur ou impétrant ? ». Les conditions de production des actes

(sous la présidence de d’Emmanuel Grélois)

16h-16h30 – Richard ALLEN (Magdalen College, univ. d’Oxford), Auteur ou impétrant ? Le cas des actes des évêques de Sées (XI e -XIII e siècles).

(Magdalen College, univ. d’Oxford), Auteur ou impétrant ? Le cas des actes des évêques de Sées (XI -XIII siècles). 16h30-17h – Marlène HELIAS-BARON (CNRS-IRHT, Paris), Les actes d’évêques dans les fonds cisterciens au XIIe siècle : une place primordiale.

17h-17h30 – Discussion

Vendredi 17 juin

Pour une nouvelle typologie des actes épiscopaux. Acte 1

(sous la présidence d’Annie Dufour)

9h-9h30 – Élodie PAPIN (univ. de Lorraine-CRULH), Réévaluation typologique des actes épiscopaux du sud du pays de Galles des XII e et XIII e siècles.

(univ. de Lorraine-CRULH), Réévaluation typologique des actes épiscopaux du sud du pays de Galles des XII et XIII siècles. 9h30-10h – Ghislain BRUNEL (Arch. nat., Paris), Les actes des évêques de Soissons (vers 1150- vers 1200) : évolution typologique, domaines d’intervention, autorités complémentaires.

(Arch. nat., Paris), Les actes des évêques de Soissons (vers 1150- vers 1200) : évolution typologique, domaines d’intervention, autorités complémentaires. 10h-10h30 – Grégory COMBALBERT (univ. de Caen-CRAHAM), Quelle typologie des actes épiscopaux à l’heure du numérique ? Réflexions à partir du corpus des actes des évêques d’Évreux.

10h30-11h – Discussion

11h-12h30 – Visite de la crypte archéologique de la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans sous la conduite de Pierre Martin (univ. de Grenoble-Alpes).

12h30-14h – Déjeuner

Pour une nouvelle typologie des actes épiscopaux. Acte 2

(sous la présidence de Ghislain Brunel)

14h-14h30 – Emmanuel GRELOIS (univ. Rennes 2), Les plus anciens actes des évêques de Clermont du Xe au XIIe siècle : typologies selon la forme et selon les actions contenues (906-1195).

(univ. Rennes 2), Les plus anciens actes des évêques de Clermont du Xe au XIIe siècle : typologies selon la forme et selon les actions contenues (906-1195). 14h30-15h – Maria-Cristina CUNHA (univ. de Porto-CITCEM), « Archiepiscopus vidit ». Les actes de l’archevêque de Braga dans la transition du XIIIe au XIVe siècle.

(univ. de Porto-CITCEM), « Archiepiscopus vidit ». Les actes de l’archevêque de Braga dans la transition du XIIIe au XIVe siècle. 15h-15h30 – Benoît-Michel TOCK (univ. de Strasbourg-ARCHE), Les principes du classement des actes des éditions imprimées aux champs d’interrogation des bases de données.

15h30-16h – Discussion et pause.

16h-17h30 – Table-ronde conclusive animée par Grégory Combalbert et Chantal Senséby.

Informations pratiques

Le colloque pourra être suivi en visioconférence. L’inscription est possible en contactant gregory.combalbert@unicaen.fr ou chantal.senseby@univ-orleans.fr

Organisation

Organisé par Chantal Senséby (université d’Orléans, POLEN-CESFiMA) et Grégory Combalbert (université de Caen-Normandie, CRAHAM), dans le cadre du projet ANR ACTÉPI.